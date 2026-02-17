El Nasdaq 100 está sufriendo caídas en la jornada de hoy y el miedo aparece de nuevo en el mercado. De hecho, hoy hemos conocido los resultados de una encuesta bastante interesante que muestra la postura de una parte importante de los inversores sobre temas como las tecnológicas, la IA y los actuales niveles de capex. Estos son: los gestores de fondos.

Los institucionales están preocupados por la IA y el capex

La encuesta de Bank of America puede generar movimientos en los mercados cuando las respuestas sorprenden, ya que se realiza sobre 162 participantes con unos 440.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Este puede ser el caso de hoy, donde el sentimiento de los gestores es bastante llamativo.

El consenso entre los gestores de fondos es que las empresas están elevando el capex demasiado, siendo la proporción de gestores (30%) contestando que hay sobre-inversión la más alta de dos décadas, que es cuando se comenzó a realizar la encuesta. De hecho, ven estas grandes inversiones de capex en IA como una posible fuente de una crisis de crédito. Recordemos que hasta hace apenas un año y medio las tecnológicas eran empresas con estructuras de capital “ligeras”, es decir, necesitaban muy pocos activos para ser rentables. Sin embargo, las inversiones en centros de datos están expandiendo sus activos hasta tal punto que la generación de caja empieza a deteriorarse. Ante esto, las compañías empiezan a tirar de deuda para complementar la generación de caja de su negocio.

A esto tenemos que sumarle que alrededor del 25% de los encuestados ven la “burbuja de la IA” como un importante riesgo de cola. Esto discrepa bastante con los resultados que hemos visto hasta ahora, donde el 80% del 75% de las empresas que han reportado resultados en el S&P 500 han cumplido o batido expectativas. Los gestores están cumpliendo con lo que dicen y reduciendo su exposición a tecnológicas, ya que están sobre ponderando el sector en un 5%, frente al 19% de hace apenas un mes. Sin embargo, esto podría achacarse a una reducción en las empresas de software que han caído en las últimas semanas, y no tanto a los hiper escaladores en sí.

¿En qué están apostando estos gestores?

La encuesta muestra que los gestores están rotando hacia energía, materiales o materias primas y consumo defensivo. Además, los encuestados no estaban tan sobreponderados en small caps desde abril del 2021, efecto que se produce por el despunte de estas acciones y el peor comportamiento del S&P 500.

Sin embargo, creemos que estos movimientos son más fruto de un movimiento táctico que de un cambio de estrategia a largo plazo. Aunque hay mucha incertidumbre sobre el retorno de la inversiones en IA, el riesgo de quedarse fuera de este potencial es alto y los gestores no dudarán en reasignar capital a dicho sector en caso de que veamos otro repunte.