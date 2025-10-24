Las acciones de Neinor Homes continúan avanzando en el proceso de OPA sobre Aedas Homes y ya han completado la esperada ampliación de capital. El proceso va cerrando fases y en breve Aedas debería ser parte de Neinor, que en la jornada de hoy se anota una subida de más del 1%. Neinor Homes es una de las compañías de la Selección Ibérica de la Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.

Neinor Homes amplía capital con éxito

Dentro de la operación de compra de Aedas Homes, Neinor tenía planeado ampliar capital por 225 millones de euros, pero no se ha quedado ahí. La última ampliación de capital se acaba de cerrar y el importe asciende a 140 millones de euros. Dentro de estos 140 millones de euros, 100 millones lo ha aportado Orion European Real Estate, que es el principal accionista de Neinor y que, tras la operación, ya posee alrededor del 28,8% de su accionariado. De hecho, la ampliación de capital se ha cerrado con otros institucionales. A esta ampliación hay que sumarle la emisión de 100 millones de euros de bonos senior con vencimiento 2030 y a un tipo de interés del 5,875%.

Neinor Homes tiene previsto cerrar la OPA este mismo trimestre y de momento queda que la CNMV dé el visto bueno a la operación, lo que dará lugar al periodo de aceptación por parte de los accionistas minoritarios de Aedas. En cualquier caso, la operación se da por cerrada porque Castle Lake posee el 79% de Aedas y es con quien se ha negociado la OPA.

Las acciones de Neinor Homes suben un 2% en este año.

Fuente: Plataforma de XTB

Noticias relevantes para la tesis de Neinor Homes:

¿Cómo comprar acciones de Neinor Homes?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Viscofan para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.