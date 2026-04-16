Netflix se desploma 9% tras resultados del T1

Las acciones de Netflix se desplomaron más de un 9% tras el cierre del mercado, a pesar de que la compañía reportó resultados sólidos para el primer trimestre de 2026. La reacción negativa del mercado estuvo impulsada principalmente por una guía futura más cautelosa, que quedó por debajo de las expectativas en varias áreas clave. Las cifras más importantes del trimestre fueron el beneficio por acción y los ingresos — ambos superaron las expectativas del mercado — pero esto no fue lo que captó la atención de los inversionistas, ya que el enfoque estuvo en las perspectivas futuras.

EPS : 1,23 dólares vs. 0,66 interanual

: 1,23 dólares vs. 0,66 interanual Ingresos: 12.250 millones de dólares vs. 12.170 millones esperados

Otros elementos del informe presentan un panorama más matizado. El flujo de caja libre alcanzó los 5.090 millones de dólares, frente a expectativas de 2.670 millones, representando una clara sorpresa positiva. Sin embargo, la guía para el segundo trimestre quedó por debajo del consenso: la compañía espera un EPS de 0,78 dólares (vs. 0,84), ingresos de 12.570 millones (vs. 12.640 millones) y un ingreso operativo de 4.110 millones (vs. 4.340 millones). El margen operativo proyectado es de 32,6%, por debajo del 34,4% esperado.

Para el conjunto del año, Netflix aún anticipa un crecimiento relativamente estable, aunque algunas métricas difieren de las expectativas del mercado. La compañía proyecta un flujo de caja libre cercano a 12.500 millones de dólares (anteriormente alrededor de 11.000 millones; vs. 12.050 millones esperados). Los ingresos anuales se estiman en un rango de 50.700 a 51.700 millones de dólares (vs. 51.370 millones), lo que implica un crecimiento de entre 12% y 14%. El margen operativo anual se proyecta en 31,5% (vs. 32%), mientras que los ingresos por publicidad en 2026 se mantienen en torno a los 3.000 millones de dólares. El mercado probablemente esperaba una revisión al alza de esta cifra.

Netflix (gráfico D1)

La reacción en el after-hours sugiere que el precio podría volver a testear mañana el nivel clave de soporte definido por la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), en torno a los 97 dólares por acción. Mantener este nivel podría indicar un retorno al impulso alcista, mientras que una ruptura por debajo podría interpretarse como confirmación de una tendencia bajista predominante, tras un rebote cercano al 40% desde los mínimos de enero.



Fuente: xStation5