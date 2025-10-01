Nike reduce su beneficio un 30%

Nike presentó ayer sus últimos resultados trimestrales correspondientes al primer trimestre fiscal finalizado el 31 de agosto de 2025, mostrando una ligera mejora en ventas pero con caída significativa en los beneficios netos. El CEO Elliott Hill está ejecutando un plan de transformación centrado en reposicionar la marca en actividades deportivas clave (especialmente running) y revitalizar la presencia mayorista, después de problemas ligados a inventarios obsoletos y una oferta de producto demasiado enfocada en moda casual.

Puntos clave de los resultados de Nike

Ingresos: 11.720 millones de dólares (+1% interanual), superando ampliamente las previsiones del mercado de 11.000 millones.

Beneficio neto: 727 millones de dólares, una disminución del 31% respecto a los 1.051 millones del mismo periodo anterior.

Beneficio por acción (BPA): 0,49 dólares, inferior a los 0,70 dólares del año anterior pero muy por encima de las estimaciones de consenso (0,27 dólares).

inferior a los 0,70 dólares del año anterior pero muy por encima de las estimaciones de consenso (0,27 dólares). El margen bruto decrece un 3,2% hasta el 42,2%, afectado por descuentos, menor precio medio y el impacto de aranceles más altos en Norteamérica.

Nike estima que el impacto de los nuevos aranceles en Norteamérica será cercano a 1.500 millones de dólares en costes adicionales, agravando los desafíos en el margen.

Para el próximo trimestre, la orientación es moderada, con previsión de una leve caída de los ingresos y un seguimiento estricto de la evolución de inventarios y aceptación de nuevos productos.

Desglose por segmentos de Nike

Nike Direct (venta directa al consumidor): Decrece un 4% interanual, hasta 4.500 millones de dólares, pero por encima de lo esperado por el consenso de mercado.

Ventas mayoristas: Crecen un 7% hasta 6.800 millones de dólares, mostrando recuperación tras una caída en trimestres previos.

La marca Converse sufrió una fuerte caída, con descensos del 27% en ventas respecto al año anterior.

Los inventarios bajan un 2%, señal de mejora en la gestión y liquidación de producto

¿Cómo cotizan las acciones de Nike?

En la negociación fuera de horario, las acciones de Nike subieron un 3% mientras que en el acumulado del año su precio se hunde un 4,7% hasta los 69,77 dólares por título.

Desde XTB pensamos que Nike está mostrando señales de recuperación gracias a su nueva estrategia, pero enfrenta vientos en contra por presión de márgenes y nuevos aranceles, además del reto de reconectar con los consumidores y los canales mayoristas.

