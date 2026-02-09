STMicroelectronics (STM) sube más de 6% en la sesión de hoy después de anunciar una expansión significativa de su alianza con Amazon Web Services (AWS). El nuevo acuerdo convierte a STM en proveedor estratégico de semiconductores para la infraestructura cloud y los centros de datos de AWS, incluyendo microcontroladores, chips analógicos y herramientas para diseño de semiconductores. El mercado lo interpreta como un impulsor clave de crecimiento en computación de alto rendimiento y segmentos de inteligencia artificial.

Alcance del acuerdo entre STMicroelectronics y AWS

La colaboración ampliada convierte a STM en un proveedor esencial de componentes para centros de datos. El acuerdo cubre chips de comunicación de alta velocidad y señal mixta, microcontroladores para gestión inteligente de infraestructuras, circuitos analógicos y de potencia optimizados para eficiencia energética, así como soporte para cargas de trabajo de EDA en la nube de AWS.

La alianza es estratégica porque permite a STM desplegar sus tecnologías en segmentos de HPC y IA, donde la demanda de soluciones eficientes y de bajo consumo está creciendo rápidamente. Además, incluye el desarrollo de tecnologías fotónicas e interconexiones ópticas, que mejoran la velocidad y eficiencia energética de los centros de datos.

Aspectos financieros y derechos sobre acciones

Como parte del acuerdo, STM otorgó a AWS el derecho a comprar hasta 24,8 millones de acciones de STM durante siete años a un precio fijo de 28,38 dólares por acción. Este derecho depende del volumen de pedidos y del cumplimiento de hitos. El mecanismo asegura demanda futura y refuerza el compromiso de AWS, aunque también implica un riesgo de dilución si se ejercen los derechos.

Perspectiva tecnológica

La colaboración también abarca el desarrollo de soluciones fotónicas y de interconexión óptica para centros de datos de nueva generación, donde la velocidad de transmisión y la eficiencia energética son críticas. STM ya ha producido chips fotónicos junto a AWS, lo que demuestra un compromiso de largo plazo. Estas tecnologías, conocidas como silicon photonics, pueden transformar la infraestructura de IA al ofrecer mayor ancho de banda y menor consumo energético.

Precio de STMicroelectronic en temporalidad diaria