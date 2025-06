El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el pasado viernes que aumentará los aranceles al acero y el aluminio del 25% al ​​50%, afirmando que la medida ayudaría a proteger a los trabajadores estadounidenses. El nuevo nivel del 50% ofrece un respaldo a la promesa de Trump de que el acuerdo entre US Steel y la empresa japonesa, Nippon Steel, al que se opuso durante la campaña electoral, beneficiaría a los trabajadores siderúrgicos del crucial estado de Pensilvania, lugar desde el que anunció los últimos cambios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estados Unidos importa alrededor del 17% de todas sus necesidades de acero, y la mayor parte proviene de Canadá, Brasil y México. Las empresas constructoras han advertido que los gravámenes probablemente incrementarán el coste de los materiales de construcción esenciales, reduciendo la oferta y encareciendo la construcción de viviendas. En el caso del aluminio, además, las importaciones del material, usado en todo tipo de productos, desde latas de cerveza hasta partes de los motores o marcos de las ventanas, suben hasta el 80%. Europa ya respondió el pasado sábado a los aranceles al acero y aluminio, diciendo que el plan de Trump socava los esfuerzos para alcanzar una solución negociada y que la Unión Europea está preparada para imponer represalias. Pero ¿cómo impactan los nuevos aranceles al acero y aluminio de Trump al mercado? ¿Qué empresas podrán verse beneficiadas y cuáles sufrirán el efecto contrario? Ganadores de los nuevos aranceles al acero y aluminio de Trump Las principales acciones de empresas de producción y suministro de acero americanas están subiendo con mucha fuerza en el inicio de la sesión, siendo una de las grandes beneficiadas del aumento de los aranceles. Entre ellas, destaca el ascenso de las acciones de la empresa Cleveland-Cliffs, que suben un 25%, mientras que Steel Dynamics y Nucor se revalorizan más del 10 %. Más allá de Estados Unidos, vemos cómo otras empresas internacionales, como es el caso de Acerinox, están subiendo durante el día, gracias a que tienen parte de su producción en la potencia americana. Sea como sea, los nuevos aranceles al acero y aluminio están incrementando la incertidumbre general, lo cual está impulsando el precio del metal refugio por excelencia: el oro, que también aprovecha la debilidad del dólar para anotarse una destacada subida en la jornada de hoy. Perdedores de los nuevos aranceles al acero y aluminio de Trump En el extremo contrario, entre los grandes perdedores por los nuevos aranceles al acero y aluminio de Trump encontramos empresas siderúrgicas europeas como Arcelormittal o Thyssenkrupp, que no tienen fábricas de producción en territorio americano, y que están agotándose caídas superiores al 2% durante la sesión. Las acciones del sector automovilístico en Europa también han corregido cerca de un 2%, afectadas, por un lado, por la probabilidad de que los automóviles sufren la misma suerte arancelaria y, por otro, por el incremento en el precio que experimentará el sector por los aranceles de ambos productos, empleados para la carrocería, el motor o las suspensiones de los vehículos. En cuanto a las regiones, Canadá es el país que más puede sufrir las consecuencias de los nuevos aranceles al acero y aluminio de Trump. En 2024, el país exportó 3,15 millones de toneladas de aluminio a Estados Unidos en 2024, lo que representó el 58% de la importación total de aluminio del gigante americano. En el caso del acero, por su parte, las exportaciones representaron el 25% de las importaciones estadounidenses. Los aranceles más altos al acero y al aluminio aumentan la posibilidad de que se impongan aranceles a las importaciones de cobre, que también podrían tener impacto en los mercados.



