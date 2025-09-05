lee mas
Invertir implica riesgos.
¿Nuevos máximos en el Dow Jones?

15:40 5 de septiembre de 2025

El Dow Jones cerró la sesión de ayer con una sólida subida. Desde una perspectiva técnica, el precio rebotó desde la zona de soporte horizontal en torno a los 45.160 puntos, mencionada en nuestros análisis recientes, y posteriormente se disparó.

El precio se acerca a la resistencia de 45.820 puntos, marcando nuevos máximos. Una ruptura por encima de este nivel podría allanar el camino hacia los 47.477 puntos, donde se sitúa la medición externa del 127,2% de la última gran corrección bajista. En cuanto a la corrección, esta podría materializarse si el precio cae por debajo de la zona mencionada en 45.160 puntos.

Cotización del Dow Jones

GrÃ¡fico con velas diarias de la cotizaciÃ³n del Dow Jones
 

Dow Jones con velas diarias.

Fuente : Plataforma de XTB

En el marco temporal inferior (H1), observamos una clara tendencia alcista en el Dow Jones. Las tres últimas correcciones importantes se situaron en el mismo rango (rectángulos rojos), lo que, según la metodología Overbalance, respalda el escenario de un mayor movimiento alcista. Sin embargo, si se produjera una corrección, además de las grandes geometrías, también se deben considerar dos niveles de soporte de 45.475 y 45.390 puntos. El primero se deriva del promedio de la EMA100 y el segundo de la disposición local 1:1 (rectángulos verdes).

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del Dow Jones

Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

