¿Nuevos máximos en el Dow Jones?

El Dow Jones cerró la sesión de ayer con una sólida subida. Desde una perspectiva técnica, el precio rebotó desde la zona de soporte horizontal en torno a los 45.160 puntos, mencionada en nuestros análisis recientes, y posteriormente se disparó. El precio se acerca a la resistencia de 45.820 puntos, marcando nuevos máximos. Una ruptura por encima de este nivel podría allanar el camino hacia los 47.477 puntos, donde se sitúa la medición externa del 127,2% de la última gran corrección bajista. En cuanto a la corrección, esta podría materializarse si el precio cae por debajo de la zona mencionada en 45.160 puntos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dow Jones Dow Jones con velas diarias. Fuente : Plataforma de XTB En el marco temporal inferior (H1), observamos una clara tendencia alcista en el Dow Jones. Las tres últimas correcciones importantes se situaron en el mismo rango (rectángulos rojos), lo que, según la metodología Overbalance, respalda el escenario de un mayor movimiento alcista. Sin embargo, si se produjera una corrección, además de las grandes geometrías, también se deben considerar dos niveles de soporte de 45.475 y 45.390 puntos. El primero se deriva del promedio de la EMA100 y el segundo de la disposición local 1:1 (rectángulos verdes). Fuente : Plataforma de XTB

