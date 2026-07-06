El histórico debut bursátil de SK Hynix en el Nasdaq, programado para el próximo 10 de julio con una tasación de 29.000 millones de dólares, apunta a reconfigurar el panorama de los semiconductores en Estados Unidos. Con esta operación, que podría erigirse como la mayor colocación de una compañía extranjera jamás realizada en Wall Street, la firma surcoreana persigue captar recursos para ampliar sus instalaciones productivas y tender un puente directo hacia los inversores que quieran participar en el segmento de la memoria de alto ancho de banda (HBM), pieza fundamental para el avance de la inteligencia artificial.

SK Hynix puede estrechar la brecha de valoración que tiene con Micron

A lo largo de los años, el fabricante de chips radicado en Corea del Sur ha negociado con un descuento frente a su gran competidor estadounidense, Micron. Sacar partido al mercado bursátil más profundo del planeta y a su fervor por todo lo vinculado a la inteligencia artificial podría contribuir a revertir esa dinámica, justo cuando las compañías que producen chips de memoria y demás componentes destinados a los centros de datos de IA están tirando del rendimiento del S&P 500.

La colocación de SK Hynix en el Nasdaq, fijada para el 10 de julio, podría transformar este escenario, siendo un posible catalizador alcista que sirva para incrementar la valoración de la compañía, que arrastra un cierto retraso. La empresa coreana negocia a 6,2 veces los beneficios previstos para los próximos doce meses. Micron, por su parte, se mueve actualmente en las 7 veces, tras el descenso del 14% que sufrieron sus títulos la semana pasada —su peor registro desde marzo—.

Impulso que viene por el auge de la inteligencia artificial

En el último año, tanto las acciones de SK Hynix que cotizan en el parqué coreano como las de Micron han acumulado revalorizaciones cercanas al 700%, lo que ha catapultado la capitalización de ambas por encima del billón de dólares. Estos avances no son patrimonio exclusivo de las firmas de memoria y almacenamiento: el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia se ha revalorizado un 125% en los últimos doce meses y acaba de cerrar el mejor trimestre de toda su historia.

Previsiones de crecimiento para SK Hynix y Micron

Las previsiones apuntan a que SK Hynix obtendrá en 2026 un beneficio neto equivalente a 144.000 millones de dólares, con una facturación de 231.000 millones, cifras que representan avances del 415% y del 265%, respectivamente, frente a 2025. En el caso de Micron, se anticipa una expansión del 876% en el resultado neto, hasta rozar los 83.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal en curso —que concluye el 31 de agosto—, apoyada en un salto del 247% en sus ventas, que alcanzarán los 130.000 millones.

La expansión de la capacidad productiva y el riesgo de sobreoferta en el sector

Para hacer frente a la creciente demanda, SK Hynix contempla destinar cientos de miles de millones de dólares a levantar dos nuevas plantas en Corea del Sur, siguiendo la misma senda que su competidor Samsung. Los fondos obtenidos en la salida a bolsa servirán, en parte, para sufragar estas inversiones. No obstante, esta ampliación de capacidad abre también la puerta a un eventual exceso de oferta si el apetito por los chips llegara a debilitarse.

El sector de la memoria se caracteriza precisamente por sus pronunciados ciclos de expansión y contracción. Hace tan solo tres años, tanto Micron como SK Hynix incurrieron en pérdidas después de que un enfriamiento de la demanda arrastrara a la baja los precios de los chips.

La entrada de Hynix en los grandes índices estadounidenses

Una ventaja latente de esta operación es la entrada de SK Hynix a los principales índices bursátiles estadounidenses, algo que le permitirá recibir flujos procedentes de los fondos cotizados de gestión pasiva que replican dichos selectivos. Un ejemplo es el Invesco QQQ Trust Series, que reproduce el Nasdaq 100, de marcado sesgo tecnológico, y al que puedes acceder mediante Opciones en XTB desde el ticker QQQ.US

Fuente : Plataforma de XTB

En imagen podemos ver la cotización de las acciones de Hynix, a través de su GDR en Alemania. La compañía acumula un incremento del 262,3% en lo que va de 2026.

¿Cómo comprar acciones de SK Hynix?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de SK Hynix (HY9H.DE) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.