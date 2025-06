Guerra en Oriente Medio: ¿qué sectores se verán afectados?

La escalada de la tensión en el conflicto bélico entre Israel e Irán tras la intervención de este fin de semana de Estados Unidos ha encendido todas las alarmas no solo en Oriente Medio, sino también a escala global. El temor a la respuesta de Irán y a una escalada que involucre a más actores está impactando en el mercado, donde multitud de activos están registrando importantes movimientos, pero ¿qué activos son los que podrían dispararse a raíz de este conflicto? ¿Y qué empresas y acciones podrían verse lastradas por la tensión en Oriente Medio? ¿Hacia dónde deben mirar los inversores? En este artículo, analizamos los sectores que mayores movimientos podrían tener durante las próximas semanas a raíz del conflicto en Oriente Medio. ¿Qué empresas serán las más afectadas por el conflicto en Oriente Medio? Entre los sectores que mejor comportamiento pueden obtener ante la escalada en Oriente Medio, destacamos a las acciones de empresas mundiales del sector de la defensa, especialmente de Estados Unidos. Compañías como Northrop, Lockheed Martin, Boeing o General Dynamics podrían mantener un tono positivo en los próximos días a raíz del conflicto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con el precio del petróleo subiendo más del 2%, alcanzando un máximo de cuatro meses, las acciones de grandes petroleras como ExxonMobil, ConocoPhillips o la española Repsol, pueden ser algunas de las entidades que firmen un mejor arranque de la semana. Y hablando de precios más altos del petróleo y la gasolina, las acciones de los fabricantes de automóviles no deberían de sacar provecho de estas circunstancias. En los últimos meses, los aranceles y ahora la subida en el petróleo pueden ser una losa para el sector, que está viviendo una situación compleja. Por el contrario, las acciones de los fabricantes de vehículos eléctricos, como es el caso de Tesla, podrían aprovechar estas circunstancias, mientras que las acciones de las empresas de energía solar como First Solar podrían tomarse un respiro. El sector turístico, uno de los más afectados El aumento de los precios del petróleo, por supuesto, también puede afectar el gasto del consumidor al incrementarse los precios. Las acciones de Target y Best Buy podrían sufrir sus consecuencias, al igual que Inditex, que podría acusar este posible menor consumo. A medio plazo, los bancos podrían ser uno de los sectores beneficiados. Durante 2024 y 2025 las entidades financieras consiguieron generar rentabilidades históricas ante las subidas de las materias primas que dejaron a los bancos centrales con una sola opción: subir los tipos de interés. Por ello, también podrían sacar provecho de la escalada en Oriente Medio. Las acciones de las aerolíneas, por el contrario, podrían verse afectadas, ya que se considera que el aumento en los costes del combustible y la eliminación de las rutas a Oriente Medio provocaría un aumento en los precios de los billetes y un incremento de gastos, dos factores que reducirían aún más la demanda de viajes. Air France-KLM, American Airlines y Japan Airlines son algunas de las compañías que ya han decidido eliminar vuelos a la región, un movimiento que podría extenderse por otras empresas del sector. Las preocupaciones sobre los viajes también afectarían a las acciones de cruceros, ya que las acciones de Carnival, Norwegian Cruise o Royal Caribbean Group podrían corregir. Si los vuelos se ven afectados, las empresas que brindan servicios posteriores al vuelo, como los operadores de hoteles y las compañías de alquiler de automóviles, también sentirán algún dolor. Entre ellas destacan Hilton Worldwide, Marriott International, o incluso Airbnb. En el extremo contrario, los beneficios de los buques que transportan combustibles como gasolina y combustible para aviones podrían dispararse, al igual que las primas de seguros.

