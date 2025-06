De Palantir a Tesla: los Billonarios Bro que brillan en Bolsa

Wall Street sigue desarrollando su imaginación en la búsqueda de algunos nombres que puedan definir este periodo convulso de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Si hace unas semanas nos hacíamos eco del conocido como Taco Trade, en esta ocasión ha sido Bank of America quien ha dado con un nuevo término: los “Billonarios Bro” ( “Bro Billionaire”, según su término en inglés, que podría traducirse como ‘hermanos billonarios’), un grupo de valores relacionados con el sector tecnológico y de las criptomonedas que podrían llegar a plantar cara a las famosas 7 Magníficas. Los “Billonarios Bro”, los grandes beneficiados de la victoria de Trump El término “Billonarios Bro” hace referencia a un conjunto de empresas que han conseguido superar ampliamente el comportamiento de los mercados, especialmente de las pequeñas y medianas compañías que, en principio, deberían haber sido las grandes beneficiadas por la victoria electoral de Donald Trump. De hecho, se calcula que las acciones de los llamados “Billonarios Bro” han superado a las de las pequeñas empresas por un aplastante margen del 50%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para crear esta categoría, el equipo de BofA tomó un promedio ponderado de un grupo de acciones muy populares de los ámbitos de la tecnología y las criptomonedas. Partiendo de esta base, el organismo seleccionó varios activos, entre los que destaca Palantir, que este año se posiciona como una de las empresas con mayores subidas del S&P 500 gracias a sus espectaculares resultados y a la posibilidad de ganar cuantiosos contratos tanto en el sector público como privado en los próximos meses. Además, también es la empresa que más sube desde la victoria de Donald Trump el pasado noviembre, con una revalorización del 219%. Entre el grupo de los Billonarios Bro también tienen un peso importante empresas del sector de la inteligencia artificial, como es el caso de Nvidia o de Meta, quienes, a pesar de la irrupción de DeepSeek, han conseguido recuperar el vuelo. En concreto, ambas empresas acumulan desde las elecciones una subida del 5% y del 24%, respectivamente. Además, también se encuentran entidades financieras como Interactive Brokers, que sube un 33% desde las elecciones, y activos vinculados con el sector de las criptomonedas, como la empresa Coinbase, que sube un 38% y acaba de entrar en el grupo del S&P 500, o el propio Bitcoin, la criptomoneda por excelencia, que se ha disparado más de un 60%. El fondo ARK Innovation ETF de Cathie Wood, que se hizo mundialmente conocida durante la pandemia por su exposición a compañías tecnológicas, también forma parte de este selecto club, con un avance de más del 30%, e incluso Tesla, quien, pese a las recientes disputas entre su fundador, Elon Musk, y el presidente de Estados Unidos, acumula una subida del 27%. El fondo de inversión Apollo Global Management, un actor de gran importancia dentro de la industria de inversiones alternativas, completa el grupo de los “Billonarios Bro”, a pesar de mostrar un crecimiento negativo desde las elecciones de Estados Unidos.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.