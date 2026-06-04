¿Perderá el Nasdaq 100 impulso por encima de los 30.000 puntos? 📌

El Nasdaq 100 cerró ayer con un ligero descenso del 0,3%, aunque el índice sigue apenas un 0,3% por debajo de su máximo histórico. El panorama general continúa siendo muy sólido: el US100 sube 10,6% en el último mes, 21,1% en lo que va de año y más de 42% interanual. La corrección de un día llega tras un tramo alcista muy potente. Al mismo tiempo, la estructura interna del mercado fue mixta: solo 47% de los componentes cerraron al alza, mientras que la presión fue especialmente visible en los sectores tecnológico y software, lo que sugiere una toma de beneficios selectiva entre algunos de los líderes previos. La demanda no ha desaparecido por completo: valores como META, AMD, INTC, WDC y SNDK destacaron en positivo, mientras que partes de los sectores defensivos y de materiales ayudaron a estabilizar el índice. Con un PER TTM de 36,3, el mercado sigue siendo sensible a decepciones en resultados, repuntes en los rendimientos de los bonos o deterioro del sentimiento. Como resultado, cualquier avance adicional probablemente requerirá nuevos catalizadores, más allá de una simple continuación del impulso actual.

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