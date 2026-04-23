Philip Morris presenta sólidos resultados trimestrales 🚬

Philip Morris (PM.US) presentó ayer unos resultados muy sólidos correspondientes al primer trimestre de 2026, superando ampliamente las expectativas del mercado. El principal motor de crecimiento sigue siendo el segmento internacional de productos libres de humo (principalmente IQOS), que registró un crecimiento orgánico de ingresos del 15,8% con un aumento de volumen del 11,9%. Este segmento ya representa el 43% de los ingresos totales de la compañía, acercándola a su objetivo de generar más de dos tercios de las ventas a partir de productos libres de humo para 2030.

El punto débil fue el segmento estadounidense de bolsitas de nicotina Zyn, donde los volúmenes cayeron un 21,3% interanual debido a un entorno competitivo desigual y problemas logísticos. El volumen totalizó 155 millones de bolsitas, frente a los ~160 millones esperados.

Resultados clave del primer trimestre de Philip Morris vs. consenso de analistas

BPA ajustado: 1,96 USD vs. 1,85 USD previstos (beat del 6%, +16% interanual)

Ingresos netos: 10.150 millones USD vs. 9.970 millones USD previstos (beat ~2%)

Beneficio operativo ajustado: 4.170 millones USD vs. 4.060 millones USD previstos (beat)

Volumen total enviado: 184.300 millones de unidades vs. 182.900 millones previstos (beat)

Volumen de productos libres de humo: 47.000 millones vs. 45.100 millones previstos (beat)

Volumen de cigarrillos: 137.300 millones vs. 138.300 millones previstos (miss)

Crecimiento en e‑cigs: +94,8% interanual

Caída del volumen total: -1,9% (vs. -2,6% esperado)

La divergencia entre segmentos es clara: crecimiento espectacular en e‑vapes (+94,8%) y sólido avance en IQOS (+11,3%) contrastan con la fuerte caída en el mercado estadounidense de Zyn (-21,2%).

Fuente: XTB

Previsión anual y efecto de factores externos

La dirección redujo ligeramente su guía anual de BPA ajustado en 2 centavos (a 8,36–8,51 USD vs. consenso de 8,39 USD), debido únicamente a un impacto positivo del tipo de cambio menor de lo previsto (25 centavos vs. 27 centavos). El resto de la guía se mantuvo:

Crecimiento orgánico de ingresos: +5–7%

Crecimiento orgánico del beneficio operativo: +7–9%

Flujo de caja operativo: ~13.500 millones USD

La compañía señaló un impacto leve del conflicto en Oriente Medio sobre los costes de transporte y energía, pero no observó cambios significativos en el comportamiento del consumidor.

Valoración de Philip Morris

Las acciones de Philip Morris cotizan a un PER adelantado de ~19,0x, prácticamente igual al promedio de los últimos dos años (19,1x), con una desviación mínima del -1%. De forma similar:

EV/EBITDA: 15,3x vs. media de 15,1x

EV/EBIT: 16,5x vs. 16,3x

Todos se sitúan cerca de sus normas históricas. La distribución histórica del PER en los últimos 5 años muestra que el múltiplo actual (~19x) se encuentra en la parte alta del rango (13,5x–23,6x), lo que sugiere que la acción está razonablemente valorada: ni barata ni con prima significativa.

La acción subió más del 6% tras la publicación de resultados, recuperando parte de la caída acumulada del ~4,5% en lo que va de año.

Fuente: Bloomberg Financial L.P.

Perspectiva técnica

Las acciones de Philip Morris cerraron ayer por encima de la EMA de 200 días, lo que puede interpretarse como un indicador importante de la tendencia a largo plazo.