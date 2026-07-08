¿Por qué apuestan las grandes gestoras por España?

España está despertando un interés creciente entre grandes gestoras internacionales como BlackRock porque, por primera vez en muchos años, combina un crecimiento económico superior al de la mayoría de economías desarrolladas con unas valoraciones bursátiles que siguen siendo relativamente atractivas. Mientras Alemania o Francia muestran síntomas de estancamiento, España crece por encima del 2,5%, una de las tasas más elevadas de Europa.

España crece mientras Europa se estanca

Una de las principales razones es el fuerte crecimiento demográfico. España está aumentando su población gracias a la inmigración, principalmente procedente de Latinoamérica, lo que se traduce en más trabajadores, más consumo, más contribuyentes y una mayor demanda de vivienda, servicios e infraestructuras. Aproximadamente el 80% del empleo creado desde 2022 está relacionado con el aumento de trabajadores nacidos en el extranjero, un factor que está impulsando tanto el PIB como los beneficios empresariales.

A ello se suma un mercado laboral que atraviesa uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. La tasa de desempleo se encuentra en mínimos desde 2008, el consumo privado continúa mostrando fortaleza y el turismo vuelve a marcar récords, beneficiándose además de que parte de los flujos turísticos internacionales se han desviado desde destinos afectados por conflictos geopolíticos hacia España.

Además, el mercado laboral está evolucionando hacia sectores de mayor valor añadido, como los servicios profesionales, las finanzas o la tecnología, una tendencia que empieza a reflejarse también en una mejora gradual de la productividad. Todo ello está permitiendo que sectores con un gran peso en el Ibex 35, como la banca, las infraestructuras o el turismo, presenten una evolución especialmente sólida.

No es solo turismo: las claves detrás del crecimiento español

Otro aspecto que valoran positivamente los inversores internacionales es que el crecimiento español está siendo relativamente diversificado. A diferencia de otros países donde el impulso depende de un único sector, España combina turismo, industria, exportaciones agroalimentarias, automoción, energías renovables y servicios, reduciendo su dependencia de una sola fuente de crecimiento.

Además, la elevada penetración de energías renovables ha ayudado a contener el impacto de las recientes tensiones energéticas sobre la inflación, favoreciendo un crecimiento más equilibrado y una mayor resiliencia frente a los shocks externos.

Las valoraciones siguen siendo otro de los grandes argumentos. A pesar del excelente comportamiento del Ibex 35 durante los últimos meses, muchas compañías españolas continúan cotizando con múltiplos inferiores a los de otros mercados desarrollados, especialmente Estados Unidos. Si a ello se suman dividendos elevados, una economía que sigue creciendo por encima de la media europea y unos beneficios empresariales sólidos, resulta comprensible que grandes gestoras internacionales mantengan una visión positiva sobre España.

Otro aspecto muy valorado por los inversores es la fortaleza relativa de las cuentas públicas. España es uno de los pocos grandes países europeos que previsiblemente reducirá su ratio de deuda sobre PIB durante los próximos años, mientras que la prima de riesgo y los diferenciales de la deuda soberana se han mantenido contenidos, reflejando la confianza del mercado en la economía española.

El gran reto sigue siendo la productividad

No obstante, también existen riesgos que conviene vigilar. Parte del crecimiento actual depende de factores difíciles de extrapolar indefinidamente, como la intensidad de la inmigración, el auge del turismo o los fondos europeos Next Generation. Además, España sigue presentando desafíos estructurales importantes, como una productividad inferior a la de otras economías europeas, un mercado de la vivienda bajo presión, un elevado endeudamiento público y una inversión en innovación todavía insuficiente.

En nuestra opinión, España vuelve a estar en el radar de los grandes inversores internacionales porque combina crecimiento económico, valoraciones atractivas y un tejido empresarial sólido. Sin embargo, el verdadero reto para los próximos años será transformar este crecimiento apoyado en la población y la demanda en un modelo basado en una mayor productividad, inversión e innovación, factores que determinarán si este buen momento puede mantenerse de forma sostenible a largo plazo.