El precio del oro está protagonizando una de las correcciones más intensas de las últimas semanas. A primera vista, el movimiento puede resultar sorprendente. Los conflictos geopolíticos continúan presentes, las tensiones internacionales siguen generando incertidumbre y muchos inversores mantienen dudas sobre la evolución de la economía mundial.

Sin embargo, detrás de la reciente caída del oro existen varios factores que están pesando más que la propia incertidumbre geopolítica. Los mercados financieros suelen reaccionar no solo a los riesgos existentes, sino también a las expectativas sobre los próximos movimientos de los bancos centrales y las condiciones de liquidez global.

¿Por qué cae el precio del oro?

El principal factor que está presionando al precio del oro es el aumento de los tipos de interés reales en Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, los inversores han comenzado a asumir que la Reserva Federal podría mantener una postura más restrictiva durante más tiempo. La fortaleza de la economía estadounidense, la resistencia de la inflación y la posibilidad de nuevas subidas de tipos han provocado un repunte de las rentabilidades reales de la deuda pública.

Este aspecto es especialmente importante para el oro porque se trata de un activo que no genera flujos de caja ni intereses. Cuando los bonos ofrecen rentabilidades reales atractivas, el coste de oportunidad de mantener posiciones en oro aumenta significativamente. En otras palabras, los rendimientos de los bonos vuelven a superar a la inflación esperada, permitiendo a los inversores obtener rentabilidades positivas en términos reales.

Además, la fortaleza del dólar también está contribuyendo a la corrección. Históricamente existe una relación inversa entre el dólar y el oro, por lo que un billete verde más fuerte suele dificultar las subidas del metal precioso. Cuando el dólar se aprecia, el oro se encarece para los inversores internacionales que compran utilizando otras divisas, reduciendo parte de la demanda global del metal precioso.

El Banco de Japón añade presión al oro

El segundo factor que está afectando al precio del oro procede de Japón.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha reiterado recientemente que la institución está preparada para seguir elevando los tipos de interés si la inflación continúa situándose por encima del objetivo del 2%.

Aunque pueda parecer un acontecimiento local, cualquier endurecimiento monetario en Japón tiene implicaciones globales. Durante décadas, los tipos de interés extremadamente bajos del país favorecieron la abundancia de liquidez y el denominado carry trade, una estrategia mediante la cual muchos inversores se financiaban en yenes para invertir en activos de mayor rentabilidad en otras regiones.

Si Japón continúa normalizando su política monetaria, parte de esa liquidez podría desaparecer progresivamente del sistema financiero internacional.

¿Qué puede ocurrir con el precio del oro?

La evolución futura del precio del oro dependerá en gran medida de la trayectoria de los tipos de interés reales en Estados Unidos y de las decisiones que adopten los principales bancos centrales.

Si la Reserva Federal mantiene una política restrictiva y el Banco de Japón continúa avanzando hacia una normalización monetaria, el oro podría seguir encontrando dificultades para recuperar sus máximos recientes.

Por el contrario, cualquier deterioro económico que obligue a los bancos centrales a relajar nuevamente las condiciones financieras podría devolver parte del atractivo al metal precioso.

Por ahora, la combinación de unos tipos reales más elevados en Estados Unidos y una política monetaria menos expansiva en Japón está provocando que parte de los flujos abandonen el oro para dirigirse hacia activos que vuelven a ofrecer rentabilidades atractivas.