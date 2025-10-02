¿Por qué bajan las acciones de Tesla?

Las acciones de Tesla abrieron la sesión con una subida del 2%, pero en estos momentos la cotizada se ha dado la vuelta y corrige un 1,6%. Todo ello en una jornada en la que hemos conocido un récord histórico de Tesla, alcanzando los 497.099 vehículos entregados a nivel global en el tercer trimestre del 2025, lo que representa un crecimiento del 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El récord fue impulsado sobre todo por los modelos "Model 3" y "Model Y", con 481.166 unidades entregadas, un 9,4% más interanual. La producción trimestral total fue de 447.450 vehículos, algo menor que las estimaciones, pero suficiente para cubrir la fuerte demanda impulsada sobretodo en Estados Unidos.

Las expectativas eran significativamente inferiores: la proyección promedio de analistas, según Bloomberg, era de aproximadamente 439.600 vehículos para el trimestre, cifra que Tesla ha superado notablemente. El récord genera expectativas sobre la evolución de la demanda en mercados clave como Estados Unidos, China y Europa hacia el final de 2025. Por otro lado, el anticipo de compras por el fin de las ayudas fiscales puede traducirse en una demanda algo menor en el último trimestre del año para Tesla.

¿Por qué caen las acciones de Tesla?

La expiración del crédito fiscal federal de 7.500$ en EE.UU. ha acelerado la demanda de vehículos, concentrando ventas que en condiciones normales se habrían distribuido en el resto del año. Dicho vencimiento es el que provoca el retroceso en el precio del título de Tesla, corrigiendo un 3% desde sus máximos intradía.

