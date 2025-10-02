¿Por qué bajan las acciones de Tesla?

Las acciones de Tesla abrieron la sesión con una subida del 2%, pero en estos momentos la cotizada se ha dado la vuelta y corrige un 1,6%. Todo ello en una jornada en la que hemos conocido un récord histórico de Tesla, alcanzando los 497.099 vehículos entregados a nivel global en el tercer trimestre del 2025, lo que representa un crecimiento del 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
El récord fue impulsado sobre todo por los modelos "Model 3" y "Model Y", con 481.166 unidades entregadas, un 9,4% más interanual. La producción trimestral total fue de 447.450 vehículos, algo menor que las estimaciones, pero suficiente para cubrir la fuerte demanda impulsada sobretodo en Estados Unidos.
Las expectativas eran significativamente inferiores: la proyección promedio de analistas, según Bloomberg, era de aproximadamente 439.600 vehículos para el trimestre, cifra que Tesla ha superado notablemente. El récord genera expectativas sobre la evolución de la demanda en mercados clave como Estados Unidos, China y Europa hacia el final de 2025. Por otro lado, el anticipo de compras por el fin de las ayudas fiscales puede traducirse en una demanda algo menor en el último trimestre del año para Tesla.
¿Por qué caen las acciones de Tesla?
La expiración del crédito fiscal federal de 7.500$ en EE.UU. ha acelerado la demanda de vehículos, concentrando ventas que en condiciones normales se habrían distribuido en el resto del año. Dicho vencimiento es el que provoca el retroceso en el precio del título de Tesla, corrigiendo un 3% desde sus máximos intradía.
¿Cómo comprar acciones de Tesla?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
Las acciones de Coinbase superan una importante zona de resistencia 🔔
S&P 500 marca un nuevo máximo histórico 📈 Applied Materials cae, RareEarth USA sube por rumores de acuerdo en EE. UU.
El Dax 40 retrocede por debajo de los 24.400 puntos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.