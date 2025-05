¿Por qué caen hoy las acciones del Banco Santander?

Las acciones del Banco Santander están retrocediendo cerca de un 2% un día antes de su presentación de resultados. La compañía, que ayer anunció la posible venta de su filial en Polonia, Santander Bank Polska, a Erste Group, el mayor banco de Austria, se posiciona en la parte bajista del Ibex 35, aunque esta posible venta, por la que la entidad podría vender el 39% de su filial polaca por un valor que ronda los 6.300 millones de euros no es lo que está impulsando sus acciones hacia abajo. ¿Qué hay detrás de este descenso? ¿Y qué efectos podría tener el posible acuerdo de venta sobre el Banco Santander? El Banco Santander estudia vender su filial en Polonia Santander Bank Polska, la filial polaca del Banco Santander es el tercer mayor banco de Polonia, con aproximadamente 7,5 millones de clientes. Además, en comparación con los datos del año pasado, la entidad ha mostrado récords históricos en su cotización. El banco reportó activos por alrededor de 81.000 millones de dólares y su valor de mercado ronda actualmente los 15.000 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente, la subsidiaria polaca del Banco Santander genera el 6% de los ingresos del banco español y tiene una valoración próxima a los 13.000 millones de dólares, de los cuales el 63% (con un valor de 8.000 millones de dólares) los posee el grupo cántabro a través de su filial polaca Santander Bank Polska. ¿Qué hay detrás del posible acuerdo del Banco Santander y Erste Group? Desde el inicio del año, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha expuesto en numerosas ocasiones su intención de potenciar el crecimiento del banco en América y la reducción de activos en Europa. Esta apuesta se basa en la búsqueda de nuevos entornos geográficos con mayor potencial de crecimientos y de retornos. En este escenario, el banco ya cuenta con personal en Estados Unidos, México (a través de Openbank) y posee una licencia bancaria en Canadá. Mientras el Banco Santander trata de explorar nuevas oportunidades más allá del Atlántico, Erste Group explora la posibilidad de expandirse en uno de los mercados de mayor crecimiento de Europa. Así, con este posible acuerdo de venta, la entidad austríaca busca obtener el control efectivo de la filial polaca como su mayor accionista individual. Además, al comprar menos del 50%, Erste evitaría tener que lanzar una oferta pública de adquisición obligatoria por el resto de las acciones del banco. Las acciones del Banco Santander caen, pero no por las negociaciones de venta En la jornada de hoy, las acciones del banco austriaco Erste Group han sufrido una ligera caída del 0,16% de su cotización, mientras que las acciones del banco polaco Santander Bank Polska han retrocedido un 0,86%. En el ámbito español, las acciones del Banco Santander han perdido un 1,4%, pero esta caída no debe atribuirse a la posible venta de su filial. Al contrario, la entidad presidida por Ana Botín estaría descontando hoy el dividendo que repartirá entre sus accionistas el próximo viernes 2 de mayo. En concreto, el Banco Santander otorgará este viernes un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2024 que otorgará 0,11 euros por título a sus accionistas y que se sumará al dividendo de 0,10 euros que ya repartió el pasado mes de noviembre y a su programa de recompra de acciones. En total, el Banco Santander pagará 1.667 millones de euros este viernes. Las acciones del Banco Santander cotizan en positivo en el acumulado del año, con una subida de más del 46%. En la jornada de mañana, no obstante, la entidad presentará sus resultados del primer trimestre del 2025, siguiendo la antesala de Bankinter y BBVA, que ya han reportado sus cifras, por lo que sus acciones podrían experimentar nuevos movimientos.

