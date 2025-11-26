¿Por qué caen las acciones de Mapfre?

- Mapfre reparte dividendo
Mapfre reparte dividendo
Las acciones de Mapfre son las más bajistas de la sesión del Ibex 35, con caídas que rondan el 1%. Sin embargo, esto no se debe a ninguna noticia negativa del mercado, sino a que la compañía repartirá dividendo este viernes. ¿Cuáles son las fechas clave?
Las acciones de Mapfre descuentan dividendo
Las acciones de Mapfre están cayendo hoy por el descuento del dividendo que repartirá este viernes 28 de noviembre. En concreto, se repartiran 0,07€ por acción, lo que representa una rentabilidad por dividendo a precios de cierre de ayer del 1,74%. Nótese que la caída de hoy es menor, por lo que si elimináramos el efecto del dividendo las acciones de Mapfre estarían subiendo ligeramente. Los inversores que compren acciones de la compañía hoy o los próximos días hasta el viernes ya no tendrán derecho a cobrar el dividendo del 28, ya que el último día para comprar acciones con este derecho fue ayer.
Las acciones de Mapfre suben un 59% en este 2025.
