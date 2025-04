¿Por qué el VIX se encuentra en niveles peligrosos?

El VIX es uno de los indicadores más mencionados durante las caídas del mercado y ha ganado popularidad en los últimos años gracias al auge del mercado de opciones. Es especialmente relevante en momentos de incertidumbre, tanto que algunos lo conocen como el “índice del miedo”. Aunque en las últimas jornadas se ha moderado, todavía se mantiene en niveles preocupantes. ¿Qué está ocurriendo con el índice? El VIX como medida de volatilidad esperada El VIX mide la volatilidad implícita esperada en el S&P 500 durante los próximos 30 días, calculada a partir de los precios de opciones call y put. Actualmente, se sitúa en torno a los 33 puntos, lo que indica que el mercado anticipa una volatilidad anualizada del 33% para el próximo mes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para operar directamente sobre el índice del VIX, se utilizan contratos de futuros. Estos futuros tienen una lectura particular: reflejan la volatilidad esperada en los 30 días posteriores a su vencimiento. Por ejemplo, el contrato más cercano, que vence el 16 de abril, cotiza actualmente en 31,88 puntos. Esto sugiere que, si expirara en estos niveles, el mercado estaría descontando una volatilidad implícita del 31,8% para los 30 días siguientes a esa fecha. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB Incertidumbre política y efecto en los mercados Este nivel de volatilidad es significativamente superior al rango habitual del 15% al 20%, lo que refleja que los inversores aún anticipan turbulencias. Aunque la tensión arancelaria se ha moderado, persisten muchas dudas respecto a las políticas de Trump, tanto en el mercado de renta variable como en el de deuda. Esta incertidumbre también podría estar detrás de la reciente caída del dólar en 2025. De hecho, este comportamiento representa un cambio notable: históricamente, cuando el índice VIX sube, el índice dólar también lo hace, ya que el billete verde suele actuar como refugio. Sin embargo, lo que se está observando actualmente es justo lo contrario, con inversores extranjeros reduciendo su exposición al dólar y buscando alternativas en otros mercados. Por otro lado, el VIX tiene una correlación negativa con el S&P 500, por lo que los rebotes continuos del VIX pueden estar augurando un mal año para el principal índice americano.

