¿Por qué las acciones de Acerinox bajan hoy casi un 2%?

Las acciones de Acerinox son protagonistas en la sesión de hoy dentro del Ibex 35 por el retroceso que acumulan, de casi el 2% en su precio por título, lo que la sitúa como una de las 3 acciones más bajistas del selectivo. Si te preguntas a que se debe este descenso de Acerinox, la respuesta no está en un empeoramiento de sus fundamentales ni en una mala noticia empresarial, sino en el descuento de su próximo dividendo.

Las acciones de Acerinox descuentan dividendo

En concreto, Acerinox repartirá un abono de 0,31 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 1,8% a precio de cierre de ayer 14 de julio, que fue el último día para poder tener acciones de Acerinox que dieran el derecho a recibir este dividendo. La cotizada española corrige un 1,82% en estos momentos, de lo que se deduce que, todo su movimiento bursátil del día puede explicarse por el descuento de este abono por dividendo.

La fecha de pago de este dividendo es este viernes 17 de julio, remuneración que se añade al 28,3% de rendimiento acumulado que han dado las acciones de Acerinox en este 2026. En este ejercicio, Acerinox y otras grandes acereras del "Viejo Continente" se han beneficiado de una nueva regulación, ya en vigor desde el 1 de julio, que dificulta la entrada de acero importado a la Unión Europea, estableciendo trabas que perjudican especialmente al acero subvencionado chino.

¿Cómo comprar acciones de Acerinox?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.