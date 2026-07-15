El Ibex 35 retrocede hasta los 19.150 puntos

- Las tensiones en el estrecho de Ormuz y el tono restrictivo de la Fed presionan a la baja a las bolsas, con el Ibex 35 cayendo un 0,9%
- Repsol y ACS lideran las subidas, mientras que Acerinox, Indra y Cellnex protagonizan las mayores caídas del selectivo
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- Repsol y ACS lideran las subidas, mientras que Acerinox, Indra y Cellnex protagonizan las mayores caídas del selectivo
Las tensiones en el golfo Pérsico junto con el tono hawkish de Kevin Warsh provocan nuevas caídas en la renta variable. El Ibex 35 no escapa de esta tendencia, con una corrección que ya alcanza el 0,9% en esta apertura de sesión. El nuevo presidente de la Fed asegura que no permitirán una inflación por encima del 2%, y que su institución tiene las herramientas necesarias para poder controlarla. Estas declaraciones confirman la preocupación latente por las nuevas presiones inflacionarias que provocarían un bloqueo en el estrecho de Ormuz como el que estamos viendo desde hace una semana, con las materias primas energéticas repuntando como repercusión inmediata.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Únicamente Repsol y ACS escapan de las caídas del Ibex 35, con un repunte moderado que en ambos casos se queda por debajo del 1%. La petroquímica busca estirar el tramo alcista de los últimos meses, aprovechando el nuevo shock geopolítico de Oriente Medio. ACS sigue muy pendiente de los avances de su filial Turner en Estados Unidos. Por su parte, Puig abrió sin cambios pero ya apunta a un ligero incremento.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Acerinox, que hoy descuenta su dividendo, es la más bajista del Ibex 35 en estos momentos, con una corrección que roza el 2,4%. Por su parte, Indra sigue inmersa en una dinámica correctiva a la espera de sus resultados trimestrales. Cellnex completa el trio de valores más bajistas del Ibex 35, en línea con el mal tono que acumula durante este 2026 (-11,75%), en un segmento ya maduro y que está presentando dificultades para una mayor integración entre las "telecos" europeas.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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