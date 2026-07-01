¿Por qué las acciones de Amadeus se hunden un 2%?

Las acciones de Amadeus son protagonistas en la apertura de la bolsa española en este comienzo del segundo semestre del año, situándose como la segunda más bajista del selectivo nacional. Si te preguntas a que se debe este descenso de Amadeus, la respuesta no está en un empeoramiento de sus fundamentales ni en una mala noticia empresarial, sino en el descuento de su próximo dividendo.

¿Por qué caen las acciones de Amadeus hoy?

Amadeus reparte un dividendo de 1,01 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2%. La cotizada española se encuentra entre las peores de la sesión, corrigiendo un 1,9% en estos momentos, cifra que se explica por el descuento de esta remuneración para los accionistas, cuyo abono se efectuará dentro de dos días, este viernes 3 de julio.

De no ser por el descuento acaecido hoy en la fecha ex-dividendo, las acciones de Amadeus cotizarían prácticamente planas. En el acumulado del año, no obstante, la empresa corrige un 20%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Amadeus?

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