¿Por qué las acciones de Amadeus se hunden un 2%?

- Las acciones de Amadeus descuentan dividendo
- La empresa repartirá un dividendo de 1,01 euros el viernes 3 de julio
- En el acumulado del año, las acciones de Amadeus corrigen un 20%.
- Las acciones de Amadeus descuentan dividendo
- La empresa repartirá un dividendo de 1,01 euros el viernes 3 de julio
- En el acumulado del año, las acciones de Amadeus corrigen un 20%.
Las acciones de Amadeus son protagonistas en la apertura de la bolsa española en este comienzo del segundo semestre del año, situándose como la segunda más bajista del selectivo nacional. Si te preguntas a que se debe este descenso de Amadeus, la respuesta no está en un empeoramiento de sus fundamentales ni en una mala noticia empresarial, sino en el descuento de su próximo dividendo.
¿Por qué caen las acciones de Amadeus hoy?
Amadeus reparte un dividendo de 1,01 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2%. La cotizada española se encuentra entre las peores de la sesión, corrigiendo un 1,9% en estos momentos, cifra que se explica por el descuento de esta remuneración para los accionistas, cuyo abono se efectuará dentro de dos días, este viernes 3 de julio.
De no ser por el descuento acaecido hoy en la fecha ex-dividendo, las acciones de Amadeus cotizarían prácticamente planas. En el acumulado del año, no obstante, la empresa corrige un 20%.
¿Cómo comprar acciones de Amadeus?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amadeus (AMS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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