El cese de los aranceles impulsa al Ibex 35

El tono suavizado de Donald Trump cuando anoche abandonó el Foro de Davos ha apaciguado la tensión de los mercados bursátiles. Las caídas al principio de la semana han dado paso a un repunte generalizado, con subidas en América, Asia y Europa. El Ibex 35 permanece ligeramente por detrás del Dax 40 y del EuroStoxx 50, y sube un 0,75% en estos momentos. El oro, además, se estabiliza en los 4.830 dólares mientras los mercados financieros mueven el foco desde los aranceles previstos contra Europa, a un calendario económico con protagonismo para las lecturas del PIB en Estados Unidos (se espera un 4,3%) y del PCE (se espera un 2,8% para el subyacente). En Europa hoy es el turno de las actas correspondientes a la última reunión del BCE.

Empresas que más suben del Ibex 35

Acerinox, que ayer descontaba su próximo dividendo, lidera el Ibex 35 con un aumento del 3%. Los inversores premian la política estable de remuneración y unas perspectivas positivas para el acero de alta calidad, ya que se espera que las medidas europeas tengan un impacto favorable para empresas como Acerinox frente al incremento de la producción y exportación proveniente de China.

Por su parte, Mapfre (+2,81%) recupera el terreno perdido tras la revisión a la baja de UBS del pasado martes, cuando se colocó entre las peores de la sesión del Ibex 35. La aseguradora quiere retomar el pulso del 2025, en el que sus acciones se anotaron una revalorización acumulada del 71,8%. ArcelorMittal y Puig también se apuntan subidas importantes gracias a las noticias favorables del sector en el primer caso, y a las últimas recomendaciones sobre el segundo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Sólo dos compañías del Ibex 35 cotizan en números rojos en estos momentos. El farolillo rojo es Bankinter, que acaba de presentar sus resultados correspondientes al último trimestre del 2025, cumpliendo con su tónica habitual de ser la primera en hacerlo. Por su parte, Indra retrocede ligeramente tras un alcista inicio de año al que le ha seguido una elevada volatilidad causada por un agitado inicio del foro de Davos con la urgente y obligada cumbre por Groenlandia como principal foco de tensión.

