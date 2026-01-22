El cese de los aranceles impulsa al Ibex 35

- Los mercados globales rebotan tras el tono más moderado de Donald Trump en Davos
- El Ibex 35 avanza algo menos que otros índices europeos
- Acerinox y Mapfre lideran las subidas del Ibex 35 mientras Bankinter cae tras presentar resultados
- Los mercados globales rebotan tras el tono más moderado de Donald Trump en Davos
- El Ibex 35 avanza algo menos que otros índices europeos
- Acerinox y Mapfre lideran las subidas del Ibex 35 mientras Bankinter cae tras presentar resultados
El tono suavizado de Donald Trump cuando anoche abandonó el Foro de Davos ha apaciguado la tensión de los mercados bursátiles. Las caídas al principio de la semana han dado paso a un repunte generalizado, con subidas en América, Asia y Europa. El Ibex 35 permanece ligeramente por detrás del Dax 40 y del EuroStoxx 50, y sube un 0,75% en estos momentos. El oro, además, se estabiliza en los 4.830 dólares mientras los mercados financieros mueven el foco desde los aranceles previstos contra Europa, a un calendario económico con protagonismo para las lecturas del PIB en Estados Unidos (se espera un 4,3%) y del PCE (se espera un 2,8% para el subyacente). En Europa hoy es el turno de las actas correspondientes a la última reunión del BCE.
Empresas que más suben del Ibex 35
Acerinox, que ayer descontaba su próximo dividendo, lidera el Ibex 35 con un aumento del 3%. Los inversores premian la política estable de remuneración y unas perspectivas positivas para el acero de alta calidad, ya que se espera que las medidas europeas tengan un impacto favorable para empresas como Acerinox frente al incremento de la producción y exportación proveniente de China.
Por su parte, Mapfre (+2,81%) recupera el terreno perdido tras la revisión a la baja de UBS del pasado martes, cuando se colocó entre las peores de la sesión del Ibex 35. La aseguradora quiere retomar el pulso del 2025, en el que sus acciones se anotaron una revalorización acumulada del 71,8%. ArcelorMittal y Puig también se apuntan subidas importantes gracias a las noticias favorables del sector en el primer caso, y a las últimas recomendaciones sobre el segundo.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Sólo dos compañías del Ibex 35 cotizan en números rojos en estos momentos. El farolillo rojo es Bankinter, que acaba de presentar sus resultados correspondientes al último trimestre del 2025, cumpliendo con su tónica habitual de ser la primera en hacerlo. Por su parte, Indra retrocede ligeramente tras un alcista inicio de año al que le ha seguido una elevada volatilidad causada por un agitado inicio del foro de Davos con la urgente y obligada cumbre por Groenlandia como principal foco de tensión.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Resumen de la mañana : Los PMI marcan la sesión en Europa
El precio de la plata sube un 40% en enero y roza los 100 dólares
Groenlandia, los bonos del Tesoro estadounidense y el oro. ¿Qué relación tienen?
Los datos del PMI impactan en el par euro-dólar
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.