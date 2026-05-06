¿Por qué las acciones de ArcelorMittal se disparan un 8% hoy?

Las acciones de ArcelorMittal se están disparando un 8% en estos momentos de la sesión y lideran al selectivo español. El motivo reside en un artículo de Axios en el que se habla del posible fin de la guerra. ¿Por qué esto afecta tanto a las acciones de ArcelorMittal?

Posible acuerdo de paz en Oriente Medio

Las acciones de ArcelorMittal están desatadas en la jornada de hoy y en medio de la euforia del mercado son las que más suben del Ibex 35. El motivo lo podemos encontrar en una información publicada por Axios en la que se habla de que la Casa Blanca cree que está cerca de firmar un acuerdo de paz de una página con Irán. Y la pregunta es: ¿Por qué afecta tanto a las acciones de ArcelorMittal?

Las acciones de ArcelorMittal despegan

Las acciones de ArcelorMittal suben un 8% en la jornada de hoy. Y el motivo es que si se firma el acuerdo del fin de la guerra la compañía se vería muy beneficiada. La empresa es una de las que más impacto había sufrido desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, ya que produce más de la mitad de su acero en Europa y se trata de una industria intensiva en energía.

Hablamos de que un despunte de los precios de la energía no solo afecta a la propia Arcelor, sino también a sus clientes. El acero de ArcelorMittal tiene principalmente un destino industrial, por lo que la propia industria también puede ajustar su producción y demanda a medida que los costes de la energía varían, así como la demanda de sus clientes finales.

Por ello, el panorama se teñía bastante difícil y ya de hecho en el primer trimestre del 2026 la producción de acero de la compañía se redujo en un 10% principalmente por una caída del 14,5% de la producción en Europa. Por su parte, las entregas en el continente se redujeron en un 5,6%, pero el aumento del precio medio de venta salvó los ingresos.

Por ello, un posible fin de la guerra supondría una gran relajación de las presiones que la compañía está enfrentando y puede causar un impulso importante en lo que queda de año tanto en la producción como en la demanda del mercado. Esto se mezcla con las positivas perspectivas para el sector, gracias a los aranceles que Europa establece frente a las importaciones de acero en este mismo año.

Las acciones de ArcelorMittal suben un 34% en el 2026.

Cómo comprar acciones de ArcelorMittal desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de ArcelorMittal (MTS.ES), uno de los mayores productores siderúrgicos del mundo y un referente global en la fabricación de acero. Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.