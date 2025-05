¿Por qué retrocede el S&P 500?

El S&P 500 reacciona a los datos del PIB y consumo. Tras unos resultados desalentadores, el mercado ha reaccionado a la baja. El S&P 500 se muestra pesimista y retrocede un 2% al inicio de la sesión. Sentimiento del S&P 500 El S&P 500 inicia la sesión en negativo con un sentimiento generalizado que refleja la preocupación en el desempeño de la economía americana. Son mínimas las empresas que sobreviven a las caídas y cotizan en verde en el inicio de la sesión del miércoles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ganadores y Perdedores del S&P 500 En la zona bajista del S&P 500 destaca el retroceso de Super Micro Computer de un 19%. También hay malas noticias para Starbucks, que pierde un 10%, para Carnival Corp, que cae un 6% y Nike, que retrocede un 4%. Además, Warner Bros Discovery pierde un 5% y Royal Caribbean Cruises un 4,5%. Las empresas dedicadas a los bienes de uso discrecional se ven fuertemente afectadas por la desaceleración del consumo y los malos pronósticos de lo que resta de año. En la zona alcista del S&P 500 encontramos a Pfizer con un desempeño positivo del 1,6%. Son mínimas las acciones que cotizan en positivo durante el inicio de la sesión en el S&P 500 en plena época de presentación de resultados. En relación con las Siete Magníficas, todas cotizan en negativo. Tesla lidera las caídas con un retroceso del 6%, seguida por Meta con un 4%, Nvidia un 3,9%, Amazon un 3,8%, Alphabet retrocede un 2,6%, Apple lo hace un 2% y Microsoft lo hace un 1,6%. Noticias del S&P 500 Super Micro Computer (SMCI.US) registra una de las mayores pérdidas de su cotización en la historia. En la sesión del miércoles las acciones de Super Micro Computer retroceden un 19% tras la presentación de sus resultados trimestrales en los que han mostrado un claro retroceso y no han logrado alcanzar las expectativas del consenso de analistas. La compañía presenta una desaceleración de sus ventas y el mercado no ha tardado en penalizarla. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

