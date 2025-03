¿Por qué suben hoy las bolsas europeas?

Después del tsunami bursátil que sufrieron los mercados financieros en la sesión de ayer, los mercados europeos rebotan en las primeras horas de la jornada. El Dax 40 lidera los avances del día con revalorizaciones del 3,40%, seguido del CAC francés que sube un 2,20% y del Ibex 35 con una subida del 2%. Pero ¿qué hay detrás de este avance en las Bolsas europeas? Las bolsas europeas se recuperan Detrás de las subidas de las bolsas europeas podemos identificar varios factores. Por un lado, los mercados están recalibrando su postura en torno a la decisión de Alemania de modificar su constitución para aumentar los gastos de defensa y seguridad. La medida pone fin a los férreos controles del país sobre el endeudamiento en respuesta a las señales de Estados Unidos de que está reduciendo el apoyo a Europa en materia de seguridad. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta medida está impulsando las acciones del sector militar, pero también beneficia al conjunto de empresas del índice teutón, que podrían recibir nuevas inversiones del gobierno mientras se reducen los impuestos y el precio de la electricidad. Por otro lado, Howard Lutnik, secretario de comercio de Estados Unidos, y una figura clave en la imposición de los aranceles actuales, afirmó en Fox Business que Estados Unidos podría anunciar una vía para el alivio de aranceles sobre los productos mexicanos y canadienses cubiertos por el acuerdo de libre comercio de América del Norte este mismo miércoles. Los aranceles probablemente quedarían en algún punto intermedio, y el mercado parece estar incorporando en sus precios la idea de que la administración Trump está buscando un acuerdo con ambos países.



