📉¿Por qué vuelven a desplomarse las acciones de Solaria?

Las acciones de Solaria están sufriendo caídas importantes del 4% en la sesión de hoy y aunque vemos negatividad generalizada en los mercados, también vemos motivos específicos que pueden provocar estos descensos. ¿Qué está causando las caídas de las acciones de Solaria?

El precio de la plata como uno de los culpables de las caídas de Solaria

Las acciones de Solaria son una de las que más caen hoy, y aunque evidentemente el aumento del riesgo geopolítico y arancelario también pesan sobre ellas, se le junta otro factor: el precio de la plata. La plata vuelve a despegar otro 7% en la jornada de hoy y ya acumula una subida del 33% en este 2026, a lo que hay que sumarle el repunte de alrededor del 150% del 2025. De hecho, en XTB tenemos un ETC que recoge la evolución del precio de la plata física llamado DB Physical Silver (XAD6.DE). Pero ¿por qué es esto importante para Solaria?

La plata en las renovables

La plata se usa en la fabricación de placas solares. En concreto, es el elemento que se usa para conducir la corriente eléctrica que se forma en la placa hacía el cableado del panel, y aunque es cierto que otros metales también pueden conducir la electricidad, la plata es el más eficiente de ellos, además de tener una gran resistencia. Hay que pensar que un panel solar puede estar más de 25 años operando, bajo inclemencias climáticas. Por tanto, usar un metal más barato podría causar que la vida útil del panel se reduzca y en definitiva que sea más costoso.

Si bien el uso de la plata se ha reducido de manera muy importante en los últimos años (alrededor de un 80%) sigue representando entre el 5% y 10% del coste total del panel. Esto significa que si un parque mediano tiene unos 20.000 paneles solares y quisiéramos crearlo actualmente, el incremento del precio de la plata en el último año supondría un aumento del coste total del parque de unos 167.000€ (suponiendo que el resto de costes no han subido). Por tanto, para empresas relativamente pequeñas como Solaria este tipo de aumentos pueden suponer un gran impacto.

En definitiva, el incremento de los precios del oro no tienen un impacto profundo en la economía mundial, pero la plata tiene usos industriales importantes y sus subidas representan un peligro para muchas industrias, como las renovables.

Las acciones de Solaria suben un 8% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

