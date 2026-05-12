Dentro del mercado bursátil siempre es esencial buscar oportunidades. Hoy todos los ojos están puestos en la inteligencia artificial y en los puntos de la cadena de valor que pueden traducirse en mejores rendimientos.

La IA es ya una realidad consolidada. Por eso, los inversores más arriesgados buscan la siguiente disrupción tecnológica, aquella que pueda ofrecer un binomio rentabilidad‑riesgo más elevado. Y gran parte de ellos apunta hacia lo que podría ser el próximo gran salto: la computación cuántica.

Estas empresas resultan muy atractivas porque hay pocos jugadores y un potencial de crecimiento enorme, aunque también son extremadamente arriesgadas, ya que muchas todavía pierden dinero o no generan ingresos acordes a sus valoraciones. En este escenario, Quantum Computing, una de las principales compañías del sector, ha llegado a subir más de un 20 % en el premarket estadounidense. ¿Qué está pasando?

Quantum Computing sorprende al mercado

Quantum Computing (QCi) ha pasado de ser uno de los valores más rezagados del sector cuántico a convertirse en el protagonista de la semana.

La compañía ha publicado unos resultados del primer trimestre que superaron ampliamente las expectativas y desencadenaron una reacción inmediata en el mercado. Quantum Computing venía de un 2025 complicado, pero ha logrado combinar un crecimiento de ingresos sin precedentes, un fuerte impulso bursátil y una narrativa renovada en torno a su estrategia industrial y sus adquisiciones.

En concreto, Quantum Computing reportó unos ingresos de 3,69 millones de dólares, muy por encima de los 39.000 dólares del mismo periodo del año anterior. Además, la compañía registró una pérdida por acción (EPS) de –$0,02, mejor que la estimación de –$0,05, lo que supone un earnings beat del 60 %.

La mejora del EPS y el crecimiento de ingresos están directamente vinculados a la integración de Luminar Semiconductor (adquirida en febrero de 2026) y NuCrypt (marzo de 2026), que han ampliado la capacidad tecnológica y comercial de QCi.

Resultados financieros

Pérdida por acción (EPS): –$0,02, mejor que la estimación de –$0,05 (supera consenso +60 %).

–$0,02, mejor que la estimación de –$0,05 (supera consenso +60 %). Ingresos: $3,69 M, por encima del consenso de $3,28 M (+12,7 %).

$3,69 M, por encima del consenso de $3,28 M (+12,7 %). Crecimiento interanual: de $39 000 (Q1 2025) a $3,7 M (Q1 2026).

Los resultados de Quantum Computing impulsan al sector de la computación cuántica

Estos buenos números han tenido un efecto expansivo en el resto de compañías de computación cuántica, que han experimentado una oleada de optimismo y acumulan subidas de un dígito alto en el premarket.

D‑Wave Quantum: +8,6 %

Rigetti Computing: +7,7 %

IonQ: +6,4 %

El mercado interpretó el salto de ingresos como una señal de que Quantum Computing empieza a generar tracción comercial real, algo que llevaba tiempo siendo cuestionado.

Quantum Computing intenta recuperar su lugar en el sector de computación cuántica

El sector cuántico es uno de los más volátiles del mercado actual. Esto se refleja en la beta de estas compañías, que ronda el valor de 2, lo que implica que sus movimientos suelen duplicar los del mercado.

Además, las divergencias entre empresas son notables. Cada una tiene un modelo de negocio distinto, una concentración diferente y un enfoque propio hacia la computación cuántica. Por eso la rentabilidad del sector varía tanto.

Mientras IonQ lidera con una subida del 26,8 % en lo que va de año, otras compañías se han quedado rezagadas: Quantum (–0,78 %), Rigetti (–7,4 %) y D‑Wave (–8,11 %).

El repunte de la última semana sugiere que los inversores están reevaluando el papel de Quantum Computing dentro del ecosistema cuántico, especialmente tras sus adquisiciones y su renovada estrategia industrial. La compañía está logrando cambiar la narrativa en torno a su futuro gracias a un crecimiento de ingresos extraordinario y un earnings beat significativo.

El reto ahora será demostrar que este impulso no es un movimiento puntual, sino el inicio de una etapa de crecimiento sostenido en un sector donde la competencia es feroz y la credibilidad tecnológica es tan importante como la capacidad de ejecución.

¿Cómo tener exposición a compañías de computación cuántica desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a algunas de las empresas más representativas del emergente sector de la computación cuántica, un ámbito que está ganando protagonismo por su potencial para transformar industrias como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la logística o la simulación avanzada. Entre estas compañías se encuentran Quantum Computing Inc. (QUBT), IonQ (IONQ), Rigetti Computing (RGTI) y D‑Wave Quantum (QBTS), todas ellas con enfoques distintos dentro del ecosistema cuántico: desde hardware basado en trampas de iones hasta sistemas superconductores o soluciones híbridas orientadas a aplicaciones reales.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita acceder a estas compañías sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.