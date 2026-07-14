🚨¿Qué descuenta exáctamente el precio del petróleo?

EE. UU. se queda sin herramientas: Con las reservas estratégicas en mínimos desde los años 80 y los inventarios comerciales en niveles de 2018, Trump no tiene margen para liberar más barriles y frenar los precios de la gasolina, perdiendo una palanca clave de negociación frente a Irán.

Amenaza de inflación global: El mercado aún no está asimilando el riesgo de escasez; si las hostilidades no cesan, el Brent podría rozar los 100 dólares , lo que revertiría la tendencia de desinflación prevista para la segunda mitad del año y golpearía el crecimiento mundial.

Impacto inmediato en los precios: El crudo se ha disparado más de un 18% en apenas una semana debido a la reactivación de la guerra en Oriente Medio y la parálisis del tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave que el mercado ya da por congelada.

El petróleo vuelve a coger protagonismo por la vuelta a la guerra en Oriente Medio. Si bien tardó en reaccionar, el precio del petróleo ha terminado despegando de nuevo y ya acumula una subida de más del 18% en apenas una semana. El problema vuelve a ser claro: el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelve a congelarse y el crudo no fluye. Tenemos que señalar que aunque uno de los bandos afirme que el estrecho está abierto, si el otro lo da por cerrado los barcos no van a cruzar esta ruta. De hecho, ya habíamos visto como la restauración del flujo de petroleros estaba siendo bastante lenta a pesar de que oficialmente el estrecho estaba abierto al paso.

¿Hay riesgo de escasez de petróleo?

Aunque el precio del petróleo ha despuntado, creemos que el mercado todavía no está descontando el riesgo de escasez. Este no es nuestro escenario central, ya que Trump puede volver a anunciar una tregua en cualquier momento, pero sin duda no es descartable que el precio del brent vuelva a acercarse a los 100 dólares si en los próximos días no se paran las hostilidades. Esto tendría un impacto muy importante en la inflación y el crecimiento mundial, porque ya se estaba empezando a hablar de un exceso de oferta de petróleo en el 2027 e incluso la posibilidad de tenerlo a finales de este año. Lo que podría haber sido una segunda mitad de año de desinflación, empieza siendo de nuevo inflacionaria.

Las reservas estratégicas de Estados Unidos peligran

En Estados Unidos las reservas estratégicas están en su nivel más bajo desde la década de los 80, mientras que los inventarios comerciales alcanzan niveles tan bajos como los de 2018. Es decir, ante un nuevo repunte de los precios de la gasolina en Estados Unidos, Trump no podrá excederse en liberar barriles de petróleo, lo que sin duda le quita una palanca importante a la hora de negociar con Irán.

En cualquier caso, la tasa del 20% que Trump ha impuesto a todos los buques que pasen por esta ruta dificulta mucho más el tránsito y las negociaciones, ya que supone un desafío no sólo al régimen iraní, sino al resto de países. Las guerras son impredecibles, pero con Trump todo se complica mucho más porque de un día a otro puede cambiar completamente el discurso.