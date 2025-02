¿Qué empresas del Ibex 35 pueden aprovechar la ola de la IA?

El desarrollo de la inteligencia artificial crece de forma exponencial y, aunque esta tecnología se asocia normalmente a las grandes potencias como Estados Unidos y China, España no se queda atrás. Estas son las empresas del Ibex 35 mejor posicionadas para aprovechar el tirón de la IA. Empresas del Ibex 35 que ya se benefician de la IA Dentro del Ibex 35, una de las compañías que más está aprovechando el auge de la inteligencia artificial es Inditex. El gigante textil lidera la aplicación de esta tecnología en la predicción de tendencias de moda, la gestión de inventarios y la optimización de la experiencia de compra en sus tiendas. Además, ha integrado esta tecnología en su cadena de producción para prever la demanda de nuevos productos, optimizar el stock y mejorar la búsqueda en su plataforma. Inditex es pionera en la implementación de la inteligencia artificial dentro del mercado español. Por ello, ha conseguido captar la atención de inversores globales, posicionándose como un valor seguro en términos de implementación de IA y como cliente principal de las grandes empresas tecnológicas que facilitan estos procesos. Los bancos Santander y BBVA son otras empresas del Ibex 35 que también aplican la inteligencia artificial. En concreto, para automatizar procesos y evaluar riesgos crediticios. Ambas entidades han implementado algoritmos que les permiten analizar documentos financieros, agilizar concesiones de préstamos y reducir riesgos y costes. En el último mes, ambas acumulan subidas cercanas al 10%, lo que refleja la confianza de los inversores en su futuro. En el sector energético, Iberdrola emplea la inteligencia artificial para optimizar la gestión de redes eléctricas y el mantenimiento predictivo de infraestructuras energéticas. Con algoritmos avanzados, mejora la eficiencia de sus procesos y el consumo energético. Desde agosto de 2024, su alianza con Amazon Web Services (AMZN) agiliza la conexión de nuevos suministros y optimiza la disposición de turbinas eólicas, reforzando su digitalización y sostenibilidad. Actualmente, la acción se está recuperando de una corrección y continúa en una tendencia alcista. Los resultados presentados y las expectativas del sector plantean una oportunidad interesante para los inversores. Finalmente, Telefónica, a través de su filial Telefónica Tech, está impulsando la inteligencia artificial con su plataforma GenAI, que optimiza la atención al cliente, la gestión empresarial y el desarrollo de asistentes virtuales. Además, su fondo de inversión, Wayra, apoya startups vinculadas con el desarrollo de esta tecnología, como Perplexity. Estas iniciativas han mejorado los resultados de la empresa y está previsto que sigan haciéndolo de cara a futuro, con el objetivo de que el 15% de su crecimiento hasta 2027 provenga de esta tecnología. Aunque su acción se ha visto sobresaltada por el reciente cambio en su directiva, Telefónica sigue siendo un referente sólido en el sector de telecomunicaciones. Rentabilidad media respecto al Ibex 35 Fuente: Analistas de XTB Inversión tangible: las empresas del Ibex 35 que desarrollan las infraestructuras para la IA El reciente colapso en empresas tecnológicas provocado por la irrupción de la IA china DeepSeek tuvo consecuencias muy negativas para las compañías que apuestan por estas aplicaciones en EE.UU. No obstante, este hecho supone una interesante oportunidad para aquellos que consideren que la IA jugará un papel clave en el futuro. La inversión en inteligencia artificial puede dividirse en dos grupos diferenciados: la tecnología y las infraestructuras. Las empresas mencionadas anteriormente hacen uso de estos avances, es decir, de la tecnología propiamente dicha. Pero para poder desarrollar la IA, sus aplicaciones y modelos, es necesario contar con infraestructuras tangibles capaces de albergar y procesar la carga de información, datos y energía: los centros de datos. Por ello, en momentos de incertidumbre dentro del sector tecnológico en relación con el valor intangible o menos visible de la IA, siempre podemos respaldarnos en inversiones tangibles. Entre ellas se encuentran las empresas energéticas y las encargadas de la construcción de infraestructuras para hacer posible el uso de estos avances. En España, las principales empresas encargadas de invertir en la creación de estas infraestructuras tan necesarias para la IA son Merlin Properties y ACS. En el caso de Merlin Properties, la compañía ha demostrado una clara apuesta por los centros de datos. De hecho, su presidente ha afirmado que este tipo de infraestructuras serán una parte fundamental de la compañía de cara a 2040 y ve en ellos un área de especialización en la que España puede tener un posicionamiento excelente. La empresa, que el año pasado anunció una ampliación de capital, no ha dejado de crecer desde entonces, y acumula más de un 9% de crecimiento del valor de sus cotizaciones en los últimos seis meses. Por su parte, la constructora ACS puede verse beneficiada del aumento de inversión en inteligencia artificial por parte del gobierno de Trump, ya que a través de su filial, Turner, está desarrollando varios centros de datos. Esta posición de privilegio dentro del mercado estadounidense, donde Turner ha duplicado su cartera respecto al ejercicio anterior, acumulando pedidos por un valor de 5.300 millones de dólares, mantiene las expectativas sobre el precio de la acción de la compañía y la posiciona como una compañía interesante para aquellos que quieran invertir en empresas del Ibex 35 que apuesten por la IA. Es evidente que la inteligencia artificial supone un avance tecnológico que aspira a cambiar el tejido empresarial y la vida de las personas a nivel mundial. No obstante, la adopción puede no ser inmediata debido a su complejidad. Por ello, es fundamental comprender la diferenciación que existe entre las aplicaciones y las infraestructuras en el sector de la IA para poder aprovechar todas las ventajas y oportunidades de inversión cuando se presentan. El Ibex 35 puede ser el próximo aliado de la IA y de los inversores mundiales.

