Mañana presenta sus resultados financieros del primer semestre del año Inditex (ITX.ES), después de que en su última presentación provocara el miedo a los inversores por una cifra de crecimiento decepcionante. ¿Qué podemos esperar de los resultados de mañana? Además, recordad que Inditex es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas de XTB.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre las expectativas de los resultados de Inditex

Los resultados de Inditex de mañana probablemente sigan mostrando un panorama complicado. Esto no es algo particular de Inditex, sino de toda la industria, aunque la compañía española está siendo capaz de capear el temporal. Aunque el crecimiento se ha ralentizado considerablemente, sigue siendo la mejor compañía del sector.

En cualquier caso, pensamos que los ingresos crecerán a una tasa interanual del 6% a tipo de cambio constante y del 3% real. Esto implica unos ingresos para el segundo trimestre del 2025 de 10.212 millones de euros. Aunque el desempeño de las ventas del sector en España y Francia fue pobre en mayo y junio, todo apunta a una mejora en julio y dado que Inditex tiene una mejor posición que sus competidores suele tener un mayor crecimiento. Por su parte, Reino Unido y Estados Unidos tuvieron un buen comportamiento, lo que nos hace pensar que los ingresos no seguirán ralentizándose tan agresivamente.

En cuanto a los márgenes, creemos que se producirá una contracción de 20 puntos básicos en su margen EBIT hasta el 19%, debido al incremento de los costes de depreciación y amortización. Esto estará en parte compensado por la continua caída de los precios del algodón, así como de la caída del transporte. Esto dejaría el beneficio operativo en unos 1.948 millones de euros, lo que implica un crecimiento de tan solo el 2,3%. El apalancamiento operativo creemos que tendrá un efecto más positivo a medida que se estabilicen las divisas y los ingresos se aceleren, aunque de momento no es un escenario factible a corto plazo.

Las acciones de Inditex caen un 15% en el 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

