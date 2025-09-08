Las acciones de Inditex repuntan antes de sus resultados

Las acciones de Inditex (ITX.ES) suben un 2% en la jornada de hoy y actualmente se colocan como las que más repuntan dentro del Ibex 35. Todo ello, antes de que este miércoles presente sus resultados del primer semestre del año, donde los inversores pondrán el foco en el crecimiento de los ingresos.

Inditex repunta a la espera de sus cifras

Las acciones de Inditex lideran al Ibex 35 y genera optimismo en el mercado a pesar de que en las últimas ocasiones en las que Inditex ha presentado resultados sus acciones han caído. Recordemos que en el primer trimestre los ingresos crecieron un 1,5%, lo que generó preocupación entre los inversores porque la desaceleración parece coger ritmo. Aunque es cierto que el crecimiento a tipo de cambio constante fue del 4,2%, igualmente el deterioro de la demanda es notable e Inditex empieza a notar los achaques de la debilidad en el sector. Esto provocó caídas de más del 4% tras publicar sus cifras y actualmente se encuentra un 14% por debajo del precio anterior a los resultados.

El crecimiento de Inditex se recuperó ligeramente al 6% a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 9 de junio, pero igualmente los inversores pondrán el foco en esta métrica.

Las acciones de Inditex caen un 15% en el acumulado del año.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Inditex?

