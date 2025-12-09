¿Qué esperar de los resultados de Oracle?

Oracle, uno de los líderes en servicios e infraestructura en la nube, publicará sus resultados tras el cierre de la sesión del miércoles en Estados Unidos. La compañía han experimentado un año de cambios drásticos tanto en su valoración como en su percepción del mercado. Un aumento significativo de los ingresos y los beneficios, junto con un crecimiento sin precedentes de la cartera de pedidos impulsado por el acuerdo con OpenAI, ha respaldado las valoraciones de Oracle a nuevas cotas. Sin embargo, los inversores rápidamente comenzaron a analizar con lupa los flujos de caja previstos de la compañía, en particular el gasto de capital (CAPEX). La compañía pretende destinar un nivel de CAPEX a la altura del de las grandes compañías como Alphabet, Amazon o Meta, a pesar de no ser una de ellas. Además, intenta hacerlo en un contexto en el que Oracle ya soporta una ratio de deuda sobre capital de aproximadamente el 450%. Esto ha suscitado importantes preocupaciones, lo que ha llevado a la compañía a perder alrededor del 30% de su capitalización en los últimos meses, junto con un notable aumento de la actividad de contratos de CDS.

¿Cuáles son las expectativas para los resultados de Oracle?

Las publicaciones recientes han decepcionado a menudo a los inversores en términos de ingresos y beneficios, pero han compensado con perspectivas, previsiones, inversiones o un desarrollo dinámico en áreas clave. Sin embargo, esta vez los accionistas podrían exigir el cumplimiento de al menos algunas de estas promesas.

Las expectativas de beneficios para Oracle rondan los 1,64 dólares por acción, con unos ingresos previstos de unos 16.190 millones de dólares. Es posible que los inversores no reciban con la misma paciencia otra decepción en estas áreas que en conferencias anteriores. Cabe destacar que, en última instancia, los inversores prestarán más atención a la rentabilidad que a los ingresos.

Lo que podría resultar crucial es la correcta interpretación por parte de la dirección de la empresa de la actitud del mercado respecto al CAPEX.