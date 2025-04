¿Qué esperar de los resultados de Taiwan Semiconductor?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) se prepara para publicar sus resultados del primer trimestre mañana. Los accionistas pondrán el foco en cómo el gigante de fabricación de chips pretende abordar las crecientes tensiones comerciales y, al mismo tiempo, capitalizar la continua y fuerte demanda impulsada por la inteligencia artificial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Métricas clave de los resultados de TSMC Ingresos: NT$839.250 millones (USD$25.800 millones), un 42% más interanual.

Beneficio neto: Aproximadamente NT$354.000 millones (USD$10.860 millones), un 57% más interanual.

Beneficio por acción: Aproximadamente USD$2, un 45% más que el año anterior.

Margen bruto: 57-59% (frente al 58% en el cuarto trimestre de 2024).

Margen operativo: Aproximadamente 47,7%. Fuente: Bloomberg L.P. Potencial de la demanda de chips Los procesos de fabricación avanzados de TSMC siguen siendo cruciales para la revolución de la computación con IA, con tecnologías de 3 nm y 5 nm que aportaron el 60 % de los ingresos por obleas en el cuarto trimestre de 2024. La compañía continúa beneficiándose de la fuerte demanda de chips de computación de alto rendimiento, en particular aceleradores de IA para empresas como NVIDIA, AMD y Broadcom. Los nodos avanzados (3 nm, 5 nm y 7 nm) representaron en conjunto el 74 % de las ventas de Taiwan Semiconductor en el cuarto trimestre, lo que pone de relieve la posición dominante de la compañía en la fabricación de semiconductores de vanguardia. A pesar de algunas limitaciones de capacidad en el empaquetado CoWoS especializado para chips de memoria de alto ancho de banda, TSMC ha mantenido un sólido crecimiento en los segmentos relacionados con la IA. Para abordar la creciente demanda, TSMC ha planificado inversiones de capital de entre 38.000 y 42.000 millones de dólares para 2025, un aumento significativo respecto a los aproximadamente 29 000 millones de dólares invertidos en 2024. Esta inversión se centrará principalmente en ampliar la capacidad de los nodos avanzados y mejorar las tecnologías de empaquetado. ¿Cómo impactan los aranceles en TSMC? Las tensiones comerciales han afectado significativamente el rendimiento bursátil de TSMC, con una caída del 18% en lo que va de año tras una caída del 15% en el primer trimestre. Si bien los semiconductores están temporalmente exentos de los recientes anuncios arancelarios, el mercado sigue preocupado por los posibles aranceles específicos del sector que está considerando la administración Trump. Los clientes norteamericanos representaron el 75% de los ingresos de TSMC en el cuarto trimestre de 2024, mientras que la contribución de China se redujo a tan solo el 9%. Esta fuerte dependencia de los clientes estadounidenses hace a TSMC particularmente vulnerable a los cambios en la política comercial estadounidense. En marzo de 2025, TSMC anunció planes para invertir al menos 100.000 millones de dólares en plantas de fabricación de chips en Estados Unidos durante los próximos años, una medida que podría ayudar a mitigar los riesgos comerciales, pero que ha suscitado preocupación por la posible presión sobre los márgenes debido al aumento de los costes de producción en Estados Unidos. Informes recientes indican que TSMC planea implementar un aumento de precio del 30% en la producción de chips de 4 nm en los EE. UU. en medio de una fuerte demanda de clientes importantes como Apple, NVIDIA y AMD. Guía para 2025: Tras proyectar previamente un crecimiento de ingresos del 20% para 2025, los analistas estarán atentos a cualquier ajuste en los objetivos anuales, dadas las recientes tensiones comerciales y la incertidumbre macroeconómica. Perspectiva de márgenes: Los comentarios sobre cómo la expansión de la fabricación en EE. UU. podría afectar los márgenes líderes de la industria de la compañía serán cruciales. Sostenibilidad de la demanda de IA: Perspectivas sobre si el ciclo actual de inversión en IA tiene potencial de permanencia, especialmente considerando que algunos analistas expresan su preocupación por una posible sobreventa de clientes. Impacto de la política comercial: Evaluación de la gerencia sobre cómo los posibles aranceles a los semiconductores podrían afectar los negocios con clientes estadounidenses. Colaboración con Intel: Comentarios sobre las conversaciones reportadas sobre una posible colaboración con Intel, que han generado dudas sobre la alineación estratégica y la rentabilidad. Negocios en China: Actualizaciones sobre el impacto de las nuevas restricciones en los envíos de chips H₂O de NVIDIA a China y cómo esto podría afectar los volúmenes de fabricación de TSMC. Precio de las acciones de Taiwan Semiconductor Las acciones de Taiwan Semiconductor cotizan actualmente cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que constituyó una sólida zona de soporte durante la tendencia alcista del año pasado. Los alcistas intentarán recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que los bajistas intentarán volver a probar el mínimo reciente. El RSI está formando una divergencia alcista con un máximo más alto, mientras que el MACD se amplía tras un cruce alcista.

