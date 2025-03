¿Qué hará el Banco de Japón con los tipos de interés?

El Banco de Japón (BoJ) inició hoy su reunión de dos días para debatir posibles cambios en la política monetaria, aunque no se esperan cambios para esta sesión. No obstante, será crucial una mayor comunicación, y los inversores estarán muy atentos a las declaraciones de Ueda, presidente del Banco de Japón. ¿Qué consecuencias tendrá la decisión del BoJ y cómo afectará a la cotización del yen, que ha experimentado una clara caída reciente? ¿Mantendrá el Banco de Japón los tipos de interés? Se espera que el Banco de Japón mantenga el tipo de interés clave en el 0,5%. Cabe mencionar que el banco subió los tipos de interés en enero, pero hubo una comunicación clara sobre esta medida con anterioridad. Actualmente, la atención se centra en las palabras del presidente del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien podría comenzar a preparar los mercados para una nueva subida de tipos. Las previsiones de los economistas indican que la próxima decisión del Banco de Japón podría producirse incluso el 1 de mayo. Actualmente, ninguno de los economistas encuestados por Bloomberg prevé una subida de tipos. Los indicios del mercado tampoco sugieren esto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

No debería haber subidas mañana, ya que el banco no lo ha comunicado con claridad. Sin embargo, un anuncio claro sobre la próxima reunión de mayo podría cambiar la suerte del yen, que ha sufrido una reciente caída. Fuente: Bloomberg Finance LP Aumento de la presión inflacionaria Un factor clave que influye en las decisiones del Banco de Japón es la creciente presión inflacionaria. Los resultados preliminares de las negociaciones salariales de primavera (shunto) indican otro año de sólidos aumentos salariales. Si bien las negociaciones del año pasado concluyeron con un aumento salarial del 5,1 %, los indicadores actuales sugieren que los aumentos podrían alcanzar el 5,46 %. En enero, la inflación del IPC subió al 4 %, lo que indica que los años de deflación y desinflación podrían ser cosa del pasado. ¿Pondrá el Banco de Japón el objetivo del 1% para los tipos de interés? Los inversores también analizarán de cerca cualquier indicio sobre el nivel objetivo de los tipos de interés. Se especula que el Banco de Japón podría aspirar a alcanzar el 1% a corto plazo. Esta medida tendría como objetivo combatir la inflación y estabilizar el tipo de cambio del yen. Bloomberg Economics predice que se alcanzará el 1% en julio. Una encuesta de Bloomberg indica una subida de tipos en septiembre, lo que también indica el mercado de futuros de tipos de interés. El Banco de Japón debe actuar con cautela para evitar reacciones bruscas del mercado. La turbulencia del año pasado en el mercado del yen, tras la subida de tipos de interés en julio, demostró la sensibilidad de los mercados a las comunicaciones del banco central. El yen se ha apreciado recientemente debido a los flujos de capital hacia activos refugio, pero ha comenzado a perder terreno en las últimas sesiones. Actualmente, el USD/JPY se encuentra en su nivel más alto desde el 5 de marzo.

Recientemente, las posiciones largas en el yen han aumentado hasta alcanzar sus niveles más altos de la historia, mientras que las posiciones cortas han caído a niveles extremadamente bajos desde la perspectiva de los últimos meses. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Cotización del USD/JPY

El USD/JPY ha experimentado un claro repunte desde el 11 de marzo, pero actualmente se están probando importantes niveles de resistencia, como el retroceso de Fibonacci de 50.0 de la última onda ascendente, la línea de tendencia bajista y el rango de la mayor corrección del último impulso bajista. Además, la media móvil de 50 períodos también está cerca. Si el Banco de Japón (BoJ) adopta una postura agresiva, el yen podría volver a subir. Sin embargo, si el BoJ se muestra cauteloso (aunque no hay pretexto para ello), el par podría rebotar hasta alrededor de 151. Fuente: xStation5

