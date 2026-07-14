Hoy empezamos con la temporada de resultados en Estados Unidos y la banca americana dará el pistoletazo de salida. El mercado tiene buenas previsiones para estas compañías y se espera que las cifras se vean impulsadas por las comisiones de la banca de inversión, que se espera que despegar un 27% interanual.

La IA condicionará al mercado

Sin embargo, a nivel de impacto de mercado el efecto será reducido. Aunque el sector bancario en Estados Unidos es importante, sus cifras no suelen tener tanta repercusión en el resto del mercado como puede tenerlo otro sector clave: el de la IA.

Las cifras de las empresas de IA serán claves para el desempeño del mercado en estos dos próximos meses. Las exigencias son máximas y ya vimos que después de que TSMC reportara una cifra de ingresos récord, con un crecimiento de casi el 70% interanual en el mes de junio, el mercado igualmente castigó al sector. Las inversiones siguen fluyendo pero las cifras de hoy ya no son suficientes y los inversores prestan especial atención a las reservas y compromisos de compra a más largo plazo.

Las altas expectativas pueden causar un aumento de la volatilidad

Estas altas expectativas provoca que la volatilidad de los mercados se incremente y que encadenar dos malas publicaciones puede causar un auténtico castigo. Nosotros creemos que las cifras de este trimestre continuarán siendo buenas, pero también es probable que los hiperescaladores incrementen las previsiones de capex para lo que queda de año. Esto puede ser positivo para otras empresas como Nvidia, Micron o SK Hynix, pero también puede causar fuertes caídas de los hiperescaladores por un mayor deterioro de la generación de caja.

Estamos en un proceso de reducción de retornos de las grandes tecnológicas. Esto se debe a que aunque los márgenes se expanden, el aumento exponencial de los activos de estas compañías hace que los retornos sobre el capital invertido se contraigan. Esto ya está teniendo un efecto importante en los múltiplos a los que cotizan estas compañías y el castigo puede continuar si no hay previsiones de que la generación de caja despunte con fuerza tras este gran primer ciclo inversor.