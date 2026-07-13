La euforia por la inteligencia artificial empieza a enfrentarse a una de sus grandes pruebas. Las acciones de SK Hynix, uno de los principales beneficiados del auge de la IA, llegaron a desplomarse un 15% en Corea del Sur apenas unos días después de protagonizar la mayor salida a bolsa de una compañía extranjera en la historia de Estados Unidos, con una colocación de 26.500 millones de dólares.

Aunque no existe un detonante concreto, la corrección refleja un cambio de sentimiento entre los inversores. Tras una revalorización superior al 500% en los últimos doce meses, el mercado empieza a preguntarse si las expectativas sobre el ciclo de inversión en inteligencia artificial han alcanzado niveles demasiado exigentes. La recogida de beneficios, el fuerte posicionamiento de los inversores y la rotación hacia los nuevos ADR cotizados en Estados Unidos explican parte del movimiento, pero lo inversores también empiezan a pensar que estas compañías han tocado su techo, y que los nuevos modelos chinos más baratos pueden estar teniendo mucho más protagonismo de lo que el mercado descuenta.

¿Qué está descontando el mercado con la caída de las acciones de SK Hynix?

La corrección que han experimentado las acciones de SK Hynix resulta especialmente llamativa porque llega en un momento en el que los fundamentales continúan siendo extraordinariamente sólidos. El consejero delegado de SK Hynix defiende que la escasez de memorias para inteligencia artificial podría prolongarse hasta 2030 y asegura que la industria ha dejado atrás el tradicional ciclo de auge y caída gracias a la firma de contratos de suministro a largo plazo con los grandes desarrolladores de inteligencia artificial.

Sin embargo, el mercado parece mirar más allá de los resultados actuales. El debate ya no gira en torno a si la demanda seguirá creciendo, sino a si las valoraciones descuentan un escenario demasiado optimista. Gestoras como BlackRock y Fidelity ya han reconocido que están reduciendo exposición a algunos fabricantes asiáticos de semiconductores tras el extraordinario rally vivido este año, citando la elevada concentración del sector y el peso que estas compañías han alcanzado dentro de los índices de mercados emergentes. Además, resultados de empresas de la industria como Samsung dejaron la sensación de un cierto techo en sus resultados, al no ser capaz de batir las expectativas optimistas.

La temporada de resultados pondrá a prueba el superciclo de la IA

La caída de las acciones de SK Hynix podría convertirse en un anticipo de lo que afrontará el conjunto del sector durante las próximas semanas. Los fabricantes de semiconductores seguirán presentando previsiblemente un fuerte crecimiento de ingresos y beneficios gracias a la demanda de chips para inteligencia artificial, pero el mercado exigirá algo más: demostrar que el enorme gasto de los hiperescaladores continuará sosteniendo este ritmo durante los próximos años.

En otras palabras, el mercado no está cuestionando la inteligencia artificial, sino el precio que está dispuesto a pagar por ella. Tras un rally histórico, la próxima temporada de resultados será clave para comprobar si las compañías líderes del sector siguen siendo capaces de justificar unas valoraciones que descuentan un escenario prácticamente perfecto.