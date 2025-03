¿Qué pasará con los tipos en Japón?

Las actas de la reunión de enero del Banco de Japón revelaron una creciente confianza entre los responsables de la política monetaria. Varios miembros debatieron las condiciones para futuras subidas de tipos, a pesar de afirmar que se mantendrían las condiciones financieras acomodaticias. Un miembro sugirió, en particular, que los tipos deberían alcanzar "alrededor del 1% en el segundo semestre del año fiscal 2025", mientras que el director de mercados de Sumitomo Mitsui ofreció una predicción aún más restrictiva: que los tipos podrían llegar al 2%, un nivel no visto desde 1993. Las ivergencia en las políticas monetarias impulsan al yen El contraste entre la tendencia restrictiva del Banco de Japón y la previsión de la Reserva Federal de dos recortes de tipos en 2025 ofrece un apoyo fundamental al yen. Sin embargo, el positivo sentimiento global de riesgo, impulsado por la esperanza de aranceles estadounidenses menos disruptivos, la posible paz entre Rusia y Ucrania y el estímulo chino, está limitando el avance de las divisas refugio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas económicas mixtas Se espera que la encuesta Tankan de la próxima semana (1 de abril) muestre un deterioro de la confianza empresarial entre los fabricantes. Los economistas proyectan que el índice general caerá a +12 desde +14 en diciembre. El gobernador Ueda mantiene una postura cautelosa respecto a la retirada de estímulos, afirmando que el banco "aún necesita tiempo para considerar qué hacer con sus participaciones en ETF", aunque no descarta la posibilidad de vender bonos del Estado a medida que avanza gradualmente la normalización.

