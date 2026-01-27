¿Qué podemos esperar de los resultados de ASML?

ASML llega a los resultados de cuarto trimestre del 2025 con el listón muy alto: el mercado espera un trimestre sólido dentro del rango ya guiado por la compañía y, sobre todo, mucha información sobre el ciclo 2026‑2027.

Principales métricas esperadas de los resultados de ASML

ASML ha guiado un rango de ingresos de entre 9.200 y 9.800 millones de euros para el último trimestre del año. El punto medio del rango se sitúa por encima de los 9.260 millones reportados en el mismo trimestre del año anterior. Además, ha indicado que los ingresos de 2026 no serán inferiores a los de 2025 debido a la aceleración gradual del ciclo de inversión en semiconductores de lógica y memoria.

La compañía también ha adelantado un margen bruto entre el 51% y el 53%, con el consenso apuntando a un 52%, ligeramente por encima del 51,7% del cuarto trimetsre del 2024, mientras que para el beneficio por acción (BPA) la cifra esperada se sitúa en los 9,01 dólares por acción, lo que supondría un crecimiento cercano al 23% respecto a los 7,30 dólares de hace un año.

Desde XTB pensamos que el volumen de pedidos del trimestre se situarán en torno a los 7.000 millones de euros, algo por encima del consenso, impulsado por la demanda de TSMC y Samsung y con entregas previstas principalmente para 2027. El foco seguirá en el peso de las herramientas EUV y en los hitos de High‑NA, clave para sostener márgenes en la banda alta del 50%.

A pesar del impacto de restricciones de exportación en el mercado chino, las caídas podrían ser menores a las esperadas gracias a un escenario más estable, lo que ayudaría a suavizar el bache esperado en esa geografía.

Guía para 2026 y visión de medio plazo en ASML

ASML apunta a cerrar un 2025 con un incremento de ventas de alrededor del 15% frente a los 28.300 millones de 2024, lo que implica unos 32.500 millones de euros de facturación anual y un margen bruto cercano al 52%.

El 2026 puede ser un año de aceleración para ASML, con crecimientos de doble dígito apoyados en un fuerte ciclo de capex en DRAM y en mayores inversiones de TSMC, lo que podría llevar los ingresos a la zona de 40.000‑42.000 millones de euros en 2027.

En principio los resultados de ASML están bien encaminados y se espera que el mercado se centre rápidamente en la credibilidad de la narrativa de ciclo largo frente a unas expectativas ya muy exigentes. Una vez se conozca si se ha cumplido con el rango de ventas y márgenes del cuarto trimestre, el foco virará hacia una evaluación del perfil de crecimiento 2026‑2030, la normalización de China y el ritmo de adopción de EUV/High‑NA.

Las acciones de ASML suben un 1% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, no obstante, la firma se revaloriza más de un 29%.

¿Cómo comprar acciones de ASML?

