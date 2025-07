¿Qué son los BRICS, el grupo amenazado por los aranceles?

Donald Trump ha amenazado esta noche con imponer un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS. Así lo ha hecho en una publicación en su perfil social en la red Truth Social, en la que ha afirmado que “no habrá excepciones a esta política”, después de que los líderes de los BRICS, reunidos para celebrar una cumbre en Río de Janeiro (Brasil), declarasen, sin mencionar directamente al presidente americano, que el aumento de los aranceles amenazaba al comercio mundial. Estos últimos comentarios se producen en un momento clave para los mercados financieros. La administración Trump se prepara para enviar cartas a docenas de países en los próximos días informando sobre los aranceles que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto, una vez que finalice la pausa de 90 días aprobada el pasado mes de abril. Las cartas comenzarían a enviarse a partir del mediodía de hoy y podrían marcar un nuevo escenario bursátil, con efectos para multitud de títulos y activos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué son los BRICS? El grupo denominado BRICS (el acrónimo representa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ha pasado de ser una tesis de inversión definida por un economista de Wall Street hace dos décadas a un bloque que representa el 40% de la economía mundial y aproximadamente la mitad de la población global. “BRIC” fue acuñado en 2001 por el economista Jim O'Neill, que entonces trabajaba en el banco estadounidense Goldman Sachs, para definir un nuevo grupo de países con fuertes tasas de crecimiento económico como eran Brasil, Rusia, India y China. Las cuatro naciones adoptaron este término, agregando la S en el año 2010, cuando Sudáfrica fue invitada a unirse al bloque. Además de estos países, el grupo se expandió el año pasado para incluir a Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto. Arabia Saudí también fue anunciada como nuevo miembro, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su adhesión. El grupo también admitió a Indonesia en enero de 2025. Para los nuevos miembros, los BRICS ofrecen la posibilidad de un acceso más fácil a financiación y un foro político independiente de la influencia de Washington, algo que parece no gustar a la administración Trump. ¿Cuáles son los objetivos de los BRICS? El grupo de los BRICS ha expresado un deseo general de una mayor cooperación económica entre sus miembros, en un mundo en el que ninguna nación (principalmente, Estados Unidos) domine a nivel global. También aboga por una mayor representación y poder de voto para los países en desarrollo en instituciones dominadas por Occidente, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los mayores logros del grupo han sido financieros. Los países acordaron reunir 100.000 millones de dólares de reservas en moneda extranjera, que podrán prestarse mutuamente en situaciones de emergencia. En 2016, crearon el Nuevo Banco de Desarrollo en su intento de construir una organización alternativa al Banco Mundial, donde su poder de voto es superado por el bloque occidental. A nivel individual, Moscú, por ejemplo, ha propuesto cambios en los pagos transfronterizos entre los países BRICS, un sistema que eludiría el sistema financiero global y ayudaría a proteger su propia economía de las sanciones realizadas por EEUU y Europa. Pekín, por su parte, intenta construir un orden mundial alternativo atrayendo a otros países a su órbita económica, desafiando así la hegemonía estadounidense. Tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, los países BRICS están desarrollando mecanismos de financiación para la transición energética y otros proyectos verdes para combatir el cambio climático. También están compartiendo políticas públicas y tecnología para el desarrollo de vacunas y medicamentos contra enfermedades como la tuberculosis, la malaria y la fiebre amarilla. ¿Podría verse afectada España por los aranceles a los BRICS? En los últimos meses, Donald Trump ha atacado a España por diferentes motivos. El último caso ha sido por su negativa a subir el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, pero es una tónica habitual desde que entró en la Casa Blanca en enero. De hecho, en su primera comparecencia en el despacho Oval, el presidente estadounidense Donald Trump aparentemente confundió a España con un miembro del bloque de los BRICS. Trump afirmó erróneamente que España formaba parte del BRICS cuando un periodista le preguntó sobre países de la OTAN, como España, que no cumplen con el mínimo de la OTAN de gastar el 2% de su producción económica en defensa Trump comenzó su respuesta diciendo que “España está muy baja”, refiriéndose a sus gastos de defensa, pero rápidamente pasó a hablar de los BRICS. “España es un país BRICS. ¿Sabes qué es un país BRICS? Ya lo entenderás”, le dijo al periodista. Las diferencias entre España y Estados Unidos respecto al gasto en defensa se suman a las políticas adoptadas por ambas regiones como la inmigración, la vivienda o la transición energética, que son en cierto punto totalmente contrarias. Ambos países están lidiando con las secuelas de enormes burbujas inmobiliarias que llegaron a un punto crítico hace casi dos décadas. Ambos se han recuperado, pero lo hacen con políticas casi totalmente opuestas. Quizás lo único en lo que coincidimos es en el crecimiento del turismo. De hecho, el turismo ha sido fundamental para el resurgimiento de nuestra economía. El año pasado tuvimos 134 millones de visitantes, 10 millones más que en 2023 y casi el triple de los 48 millones de habitantes del país. La afluencia fue mayor que cualquier otra recibida antes de la pandemia. Sólo Francia atrajo a más turistas el año pasado, siendo Estados Unidos el tercero. En las últimas semanas, Trump ha amenazado a España con imponer aranceles más altos que al resto de países miembros de la OTAN. Sin embargo, un país incluido en la UE no puede tener unos aranceles diferentes al resto, por lo que nuestro país no debería verse afectado por otras medidas que no afecten a la totalidad del bloque europeo. En el caso de los aranceles a los aliados de los BRICS, si no se considera a la Unión Europea como un aliado del bloque, España tampoco debería, en principio, verse impactada.



