El sentimiento en la sesión del viernes es claramente más constructivo. El índice de volatilidad VIX ha corregido casi un 10% desde sus máximos locales y cae alrededor de un 5% desde medianoche.

Los mercados asiáticos recuperaron estabilidad tras las caídas iniciales del viernes, aunque los inversores siguen mostrando cautela hacia el sector tecnológico. Las acciones de Amazon llegaron a caer un 11% en el after-hours estadounidense, aunque el retroceso se ha reducido al 7%. La compañía planea gastar 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial este año y presentó unas previsiones de ingresos y beneficios que decepcionaron al mercado.

En el frente geopolítico, los mercados respiran algo más tranquilos. Estados Unidos continúa negociaciones con Irán en Omán, y el simple hecho de que las conversaciones sigan activas se interpreta como una señal positiva, reduciendo el posicionamiento agresivo ante un posible conflicto militar entre ambos países.

En Europa, el Kremlin señaló que las conversaciones recientes entre Ucrania y Rusia fueron “significativas y constructivas”. El presidente Zelenski afirmó que la próxima ronda podría celebrarse en Estados Unidos, lo que sugiere que ambas partes podrían estar acercándose a un compromiso, al menos en un punto clave.

Precio S&P 500 y VIX en temporalidad diaria

Los futuros del S&P 500 han rebotado hasta situarse unos 100 puntos por debajo de la EMA50 (línea naranja). La corrección desde máximos sigue siendo moderada, y el índice continúa aproximadamente 300 puntos por debajo de sus récords históricos.

Fuente: xStation5

Temporada de resultados en Estados Unidos

A pesar del retroceso reciente, el S&P 500 sigue mostrando lo que normalmente sostiene un mercado alcista: crecimiento de beneficios de doble dígito, camino ya del quinto trimestre consecutivo. En la última semana, el crecimiento combinado del BPA del Q4 ha pasado del 8,2% al 11,9%. Si se mantiene, sería la primera vez desde 2017–2018 que el índice encadena cinco trimestres con crecimiento de doble dígito.

La mejora lleva meses construyéndose:

30 de septiembre: previsión del 7,2%

31 de diciembre: 8,3%

Hoy: 11,9%

La temporada está elevando el listón trimestre tras trimestre.

¿De dónde viene la sorpresa positiva?

Industriales – el mayor giro narrativo, aunque con componentes puntuales:

Crecimiento del sector pasa de -0,3% a +25,6%

Impulsado por dos sorpresas extraordinarias: Boeing: 9,92$ vs -0,44$ esperados GE Vernova: 13,48$ vs 2,93$ Ambos resultados incluyen efectos no recurrentes, por lo que inflan las cifras sin reflejar totalmente la fortaleza subyacente.



Tecnología – soporte de alta calidad para el índice:

Crecimiento del sector sube de 25,8% a 29,8%

Contribuciones clave: Apple: 2,84$ vs 2,67$ Microsoft: 4,14$ vs 3,91$



Servicios de Comunicación – Meta vuelve a mover el mercado:

Crecimiento del sector pasa de 6,2% a 10,2%

Liderado por: Meta Platforms: 8,88$ vs 8,21$



Perspectivas para 2026

Los mercados siguen descontando crecimiento de beneficios de doble dígito más allá del cuarto trimestre. Las previsiones para los próximos cuatro trimestres siguen siendo ambiciosas:

Primer trimestre de 2026: 11,7%

Segundo trimestre de 2026: 14,9%

Tercer trimestre de 2026: 15,2%

Cuarto trimestre de 2026: 15,4%

