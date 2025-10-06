Recta final de la OPA BBVA-Sabadell: ¿Qué debes saber?

Entramos en la recta final de la OPA BBVA-Sabadell con todo todavía por decidir. Los diferentes actores del mercado siguen hablando de los porcentajes de aceptación, pero ninguno de ellos es oficial y cada uno está remando a su favor. ¿Cuáles son los próximos pasos?

La OPA BBVA-Sabadell llega a su fin

Este viernes 10 de octubre es el último día en el que los accionistas de Sabadell pueden aceptar la OPA de BBVA. Después de meses de espera, la operación ya llega a su fin, al menos los trámites administrativos. Sin embargo, no será hasta el día 17 (el viernes siguiente) cuando se sabrá el resultado final de la OPA.

Hasta el momento, hemos tenido una guerra de declaraciones por parte de las directivas. Los ejecutivos de Sabadell afirma que la operación no saldrá adelante y sobretodo ponen el foco en el rechazo del accionista minorista. Por su parte, Carlos Torres, presidente de BBVA, ha llegado a decir que la OPA conseguirá entre el 60% y el 70% de aceptación. El presidente de la entidad afirma que muchos accionistas institucionales le han dado el visto bueno y han dicho que van a aceptar la oferta, pero al no ser una aceptación formal es complicado saber si realmente han aceptado o no.

Por otro lado, con la misma opinión que ya compartimos desde el Departamento de Análisis de XTB España, muchos analistas ya comienzan a ver que la oferta superará el 30%, pero por debajo del 50%. En este escenario, se abren otros dos caminos para BBVA: lanzar una segunda OPA o mantenerse en el porcentaje alcanzado.

Las acciones de BBVA (velas verdes y rojas) suben un 74% en este 2025, mientras que las de Sabadell (velas azules y blancas) lo hacen en un 77%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

