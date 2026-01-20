Renault avanza en el sector de la defensa

- El Grupo Renault volverá a figurar entre los fabricantes de armas de Europa.
Como anunció la dirección de la empresa, el Grupo Renault volverá a figurar entre los fabricantes de armas de Europa. El sector automovilístico europeo ha estado bajo presión por factores macroeconómicos adversos durante muchos años, y Renault no es la excepción.
La empresa francesa está obteniendo resultados moderadamente buenos en comparación con otros fabricantes europeos. En 2024, registró un margen operativo récord del 7,6 % e ingresos de 56.000 millones de euros. Las estimaciones para 2025 muestran una desaceleración en el crecimiento de los ingresos y una ligera disminución del margen. La difícil situación del sector también afecta a Renault.
¿Ha encontrado Renault la manera de superar el estancamiento de sus resultados?
La cartera de la empresa ya está muy diversificada. Fabrica turismos de casi todos los segmentos, vehículos comerciales, camiones, así como una gama completa de baterías y sistemas de propulsión eléctricos. Se espera que los drones de la marca "Chorus" se unan a estos productos.
No todos los detalles del nuevo contrato son públicos, lo que sugiere que podría ser de gran importancia para el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés. Los primeros drones se entregarán al ejército francés a mediados de 2026. Si la empresa cumple las expectativas, podría conseguir un contrato de 10 años por valor de 1.000 millones de euros.
Los acuerdos preliminares apuntan a una tasa de producción objetivo de 600 drones al mes. Esto se traduce en unos 7.000 drones al año, lo que, con un contrato de 1.000 millones de euros, implica un precio unitario de aproximadamente 13.000-14.000 euros. Desde la perspectiva de los ingresos, estas cifras no son especialmente impresionantes, pero dado que los sistemas de armas suelen tener márgenes de beneficio entre 3 y 4 veces superiores a los de los automóviles, el contrato podría aumentar notablemente la rentabilidad de la empresa.
Cotización de Renault
Las valoraciones de la compañía han atravesado un período difícil, y recientemente han vuelto a defender el nivel de 30€.
