Resultados de JP Morgan: Buenos, pero podrían haber sido mejores

Uno de los nombres más importantes en esta temporada de resultados es el gigante de la inversión JP Morgan. La compañía publicó sus resultados antes de la apertura del mercado, y las fluctuaciones de precios previas a la apertura fueron mínimas.
El mercado tenía grandes expectativas para la compañía, y la exigente base de comparación no facilitó su cumplimiento. Aun así, al final, la compañía logró otro trimestre récord.
- Los ingresos superaron los 50.000 millones de dólares, frente a las previsiones de 49.200 millones. Incluyen:
- Renta Fija, Divisas y Materias primas: un 21% más interanual, hasta los 7.000 millones de dólares. Las previsiones rondaban los 6.650 millones.
- Banca de inversión: un 38% más interanual, hasta los 3.140 millones.
- Asesoría: un 82% más interanual, hasta los 1.270 millones.
- Beneficio por acción (BPA): 5,94 dólares, frente a las previsiones de unos 5,45 dólares.
- Activos:
- Depósitos: 2,68 miles de millones de dólares
- Préstamos: 1,5 miles de millonesde dólares
- Margen de interés neto (MIN): 2,5%, frente al 2,57% previsto.
¿Por qué el precio de las acciones no parece reaccionar a unos resultados que, a primera vista, parecen fenomenales? Sobre todo, a pesar de los sólidos ingresos y beneficios, el margen de interés neto (MIN), un indicador crucial para accionistas y el mercado, se situó ligeramente por debajo de las expectativas. Además, la compañía redujo su previsión de ingresos netos por intereses para todo el año de 104.500 millones de dólares a 103.000 millones. Esto significa que, a pesar de superar las expectativas de ingresos, el núcleo del negocio de la compañía se debilitó ligeramente, pero de forma perceptible.
Más allá de las cifras de la compañía, el mercado también analizó detenidamente cada palabra del legendario CEO de la firma, James Dimon. Este logró tranquilizar a un sector del mercado que tiene inquietudes reales sobre el futuro del consumo y los riesgos derivados del mercado de capital privado. Dimon confirmó claramente que la volatilidad actual beneficia a la compañía, que el consumo se mantiene fuerte en general y que la economía y el crecimiento estadounidenses siguen siendo resilientes; sin embargo, señaló que la situación en el mercado de materias primas y la guerra en Irán generan riesgos complejos y reales.
Gráfico de JP Morgan con velas diarias
A pesar de los recientes descensos, la acción mantiene una tendencia alcista a largo plazo claramente definida. Fuente: xStation5
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