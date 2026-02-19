Una de las mayores compañías de alimentación y bebidas de Europa acaba de presentar unos resultados que han devuelto el optimismo a los inversores.

Nestlé, propietaria de marcas tan conocidas como Nescafé, KitKat, Nesquik o Nespresso, ha repuntado un 2% en bolsa tras publicar cifras mejores de lo esperado.

El movimiento llega en un momento especialmente delicado para la empresa, que todavía arrastra el impacto reputacional del mayor escándalo de seguridad alimentaria de su historia: la retirada masiva de lotes de fórmula infantil.

Con la acción en un punto técnico clave, la gran pregunta es evidente: ¿qué puede pasar ahora?

Nestlé presenta resultados sólidos, pero sigue bajo presión

Nestlé ha publicado unos resultados anuales que superan ligeramente las expectativas y ha reafirmado su guía de crecimiento para 2026. El grupo intenta recuperar impulso tras varios años de debilidad bursátil y en plena reestructuración bajo su nuevo CEO.

Para entender el contexto, las acciones de Nestlé llevan en tendencia bajista desde finales de 2021, cuando alcanzaron máximos de 127 francos suizos. Hoy, en cambio, cotizan en torno a 80 francos, lo que supone una caída cercana al 40% desde máximos.

La compañía quiere revertir esta dinámica simplificando su portafolio, mejorando márgenes y reforzando el dividendo.

Las acciones de Nestlé suben tras los resultados: ¿qué ha gustado al mercado?

Los resultados del ejercicio han sorprendido ligeramente al alza, lo que ha impulsado la cotización de las acciones de Nestlé hasta un 2,45%. El mercado ha reaccionado con optimismo al comprobar que la compañía ha logrado estabilizar su crecimiento en un contexto especialmente complejo.

El crecimiento orgánico alcanzó el 3,5%, superando las previsiones del consenso y mostrando una recuperación progresiva de la demanda. A esto se sumó una mejora del beneficio por acción, favorecida por unos costes financieros más bajos que los anticipados por los analistas.

El cuarto trimestre también aportó señales positivas: tanto las ventas como el crecimiento interno real (RIG) superaron las expectativas, lo que sugiere que el negocio empieza a recuperar tracción tras varios trimestres de presión en márgenes y consumo.

Además, la confirmación de la guía para 2026, que prevé un crecimiento orgánico del 3% al 4%, reforzó la percepción de estabilidad en la estrategia del nuevo equipo directivo. Esta reafirmación fue interpretada como un mensaje de continuidad y confianza en la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de recuperación.

Sin embargo, pese al repunte bursátil, los analistas mantienen cierta cautela. La visibilidad sobre los beneficios sigue siendo limitada en la primera mitad del año, especialmente por el impacto residual del recall de fórmula infantil, que continúa afectando tanto a los márgenes como a la percepción del mercado.

Puntos clave de los resultados

Previsión anual

Crecimiento orgánico previsto de +3% a +4% VS +3.18% esperado ( +0.0 p.p. a +0.82 p.p. respecto al consenso )

Métricas de 2025

Ingresos orgánicos: Crecimiento orgánico de +3.5% VS +3.38% esperado ( +0.12 p.p. respecto al consenso )

Crecimiento orgánico de +3.5% VS +3.38% esperado ( +0.12 p.p. respecto al consenso ) Pricing de +2.8% VS +2.64% esperado ( +0.16 p.p. )

de +2.8% VS +2.64% esperado ( +0.16 p.p. ) Crecimiento interno real: RIG de +0.8% VS +0.71% esperado ( +0.09 p.p. )

RIG de +0.8% VS +0.71% esperado ( +0.09 p.p. ) Beneficio operativo subyacente: CHF 14.39B VS CHF 14.41B esperados ( ‑0.1% respecto al consenso )

CHF 14.39B VS CHF 14.41B esperados ( ‑0.1% respecto al consenso ) Margen operativo subyacente: 16.1% VS 16.1% esperado ( 0 p.p. )

16.1% VS 16.1% esperado ( 0 p.p. ) Dividendo por acción: CHF 3.10 VS CHF 3.10 esperado ( 0% )

CHF 3.10 VS CHF 3.10 esperado ( 0% ) Ventas totales: CHF 89.49B VS CHF 89.83B esperados ( ‑0.4% respecto al consenso )

La fórmula infantil sigue impactando en Nestlé

El mayor lastre para la compañía sigue siendo el escándalo de la fórmula infantil, provocado por un ingrediente contaminado que afectó a varias marcas del sector.

El impacto ha sido profundo:

751 millones de francos en devoluciones e inventario destruido.

Investigación abierta por la Fiscalía de París.

Revisión completa de procesos y sustitución del ingrediente en todas las fábricas.

Aunque la producción ya se ha normalizado, el daño reputacional sigue presente. Y lo más importante: el impacto financiero continúa.

La guía de 2026 incluye:

un efecto negativo de 20 puntos básicos en margen operativo,

riesgos adicionales aún no cuantificados,

menor visibilidad en beneficios durante el primer semestre.

Las acciones de Nestlé, pese al rebote del día de hoy, siguen muy lejos de sus máximos históricos. En un sector donde la confianza del consumidor es crítica, Nestlé deberá demostrar que el episodio está completamente controlado.

Reacción de los analistas: optimismo moderado

Las casas de análisis coinciden en que el trimestre de Nestlé ha sido sólido, pero mantienen un tono prudente. Recordemos que actualmente, el precio medio del consenso para las acciones de Nestlé se sitúa en los 85 francos, lo que supondría una revalorización del 6% desde los 80 francos suizos actuales.

RBC: trimestre “decente”; valora la mejora del RIG, pero cree que el impacto del recall tardará en disiparse.

Jefferies: considera que la guía de 2026 es “artificial”, aunque factible; espera reacción bursátil moderadamente positiva.

Morgan Stanley: destaca la mejora del RIG, pero advierte que el recall podría desviar el crecimiento orgánico previsto.

En conjunto, los analistas ven un trimestre sólido, pero mantienen cautela. Nestlé avanza en la dirección correcta, pero necesitará tiempo para que la reestructuración se refleje plenamente en la acción.

Nestlé como valor defensivo: estabilidad y crecimiento incluso en plena pandemia

Nestlé se ha consolidado históricamente como uno de los grandes valores defensivos del mercado europeo gracias a la naturaleza esencial de su negocio, su diversificación global y la demanda inelástica de categorías como café, alimentación para mascotas, nutrición y productos básicos del hogar.

En momentos de incertidumbre económica, los inversores tienden a refugiarse en compañías capaces de mantener ventas estables y márgenes sólidos, y Nestlé encaja plenamente en ese perfil.

La pandemia fue el mejor ejemplo: mientras muchas empresas sufrían fuertes caídas por el cierre de la actividad y la volatilidad extrema, la multinacional suiza logró revalorizarse alrededor de un 22% entre 2020 y 2021, alcanzando máximos históricos gracias al aumento del consumo en el hogar y a la fortaleza de sus marcas más defensivas.

