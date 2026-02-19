La IA está provocando fuertes movimientos en los mercados, tanto al alza como a la baja. Sin embargo, hay algo de lo que no se está hablando sobre la IA y que es clave para las empresas que lo están desarrollando. Esto es: el precio de la IA.

El precio de la IA será clave para las empresas

El coste de usar inteligencia artificial está bajando con fuerza. En China, la compañía Zhipu AI, considerada uno de los rivales más cercanos a OpenAI, ofrece acceso básico a sus modelos por unos 3 dólares al mes. Frente a ello, los planes de empresas estadounidenses rondan los 20 dólares mensuales y los contratos empresariales pueden alcanzar millones al año, lo que apunta a una auténtica guerra de precios. De hecho, puede que el mercado esté valorando a compañías como OpenAI, que, aunque es privada, se estima un valor de mercado de unos 500.000 millones de dólares, con los precios actuales que se paga por la IA. Sin embargo, la pregunta sobre si la IA será una commodity más o no sigue sin ser respondida. Esto puede cambiar toda la tesis de las empresas de IA, sobre todo de las americanas, que cotizan mayores múltiplos.

Los mercados asumen que las empresas estadounidenses mantendrán el control de los ingresos globales de la IA y los márgenes más altos. Esto realmente tiene sentido, ya que suelen tener mejor acceso a capital y unas fuertes alianzas con proveedores cloud. Aquí podemos poner los ejemplos que todos conocemos de OpenAI con Nvidia, o Microsoft. Además, las restricciones regulatorias y de seguridad limitan la adopción de modelos chinos en EE. UU. y Europa, sobre todo de las entidades gubernamentales. Y es que la IA podría ser un caballo de Troya para la seguridad nacional de muchos países.

El precio de la IA puede seguir cayendo

Si la tecnología deja de ser la principal barrera (que podría llegar a serlo viendo la evolución de las IAs chinas) la competencia se centrará en el precio. Por ejemplo, el modelo GPT-5.2 de OpenAI cuesta 1,75$ por millón de tokens de entrada (lo que le das al modelo para que procese) y 14$ por millón de tokens de salida (lo que te da el modelo como texto), mientras que el modelo GLM-5 de Zhipu, que es significativamente más barato, con 0,58$ y 2,6$ respectivamente. Es verdad que el modelo de OpenAI es mejor, pero podríamos llegar a un punto en el que los consumidores prefieran pagar menos a pesar de tener un desempeño algo peor.

Sin embargo, el coste de entrenar los modelos suben, ya que las compañías están apostando por desarrollar el mejor modelo posible. Esto puede causar por un lado presión en los precios, mientras que por el otro puede causar (y ya está causando) un incremento de los costes de I+D. Es decir, los beneficios de estas empresas podría caer.

Fuente: Artificial Intelligence Index Report 2025. Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence.

En definitiva, el mercado puede estar descontando un escenario muy favorable para la IA. Si bien va a cambiar el mundo como lo conocemos, quizás no tendrá tal impacto en las compañías que lo están desarrollando.