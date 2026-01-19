Los índices europeos están experimentando una fuerte caída, impulsada por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. El Dax 40 baja un 1,3%, el FTSE MIB italiano un 1,5% mientras que el Cac 40 corrige un 1,6%. En conjunto, el Euro Stoxx 50 desciende un 1,7%. El euro se mantiene relativamente fuerte, con el EUR/USD repuntando un 0,38%.

Los comentarios de Trump, que sugieren nuevos aranceles para Europa, buscan presionar a los responsables políticos, en particular a Dinamarca, sobre las negociaciones relacionadas con Groenlandia. La política comercial ha vuelto a cobrar protagonismo, y la turbulencia está minando la confianza en los recientes acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la UE.

La Unión Europea está considerando imponer aranceles de represalia de hasta 93.000 millones de euros a las importaciones procedentes de Estados Unidos, y las medidas preparadas el año pasado podrían reactivarse. Los funcionarios de la UE también han planteado la posibilidad de utilizar el instrumento anticoerción, que podría restringir el acceso de las empresas estadounidenses al mercado único de la UE. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros siguen favoreciendo el diálogo.

Francia y Alemania están coordinando una respuesta conjunta hacia Estados Unidos, mientras que el liderazgo general de la UE está utilizando las medidas de represalia principalmente como palanca de cara a las reuniones de alto nivel con Trump durante el Foro Económico Mundial en Davos.

El Foro de Davos comienza esta semana en un contexto de elevadas tensiones geopolíticas. Los datos de inflación de la Eurozona para diciembre confirmaron el IPC general en el 1,9 % interanual, mientras que la inflación subyacente se mantuvo elevada en el 2,3 %, lo que refuerza la postura cautelosa del Banco Central Europeo.

Mercado asiático

La inflación persistentemente alta del sector servicios (3,4 %) sigue limitando la capacidad del BCE para indicar una rápida flexibilización de la política monetaria. En Japón, la primera ministra anunció elecciones anticipadas programadas para principios de febrero, con el objetivo de consolidar el poder político.

Las autoridades japonesas han mostrado su disposición a intervenir ante movimientos excesivos o especulativos en el mercado cambiario. La Unión Europea también está preparando nuevas regulaciones destinadas a reducir la dependencia de proveedores chinos en áreas de infraestructura crítica, como telecomunicaciones, sistemas de energía solar y tecnologías de seguridad.

Otros mercados

En el ámbito empresarial, Tesla atrae una mayor atención después de que Cathie Wood, de ARK Invest, argumentara que la compañía está en transición de un fabricante de automóviles tradicional a una plataforma tecnológica y de robotaxi de alto margen.

La decisión de Canadá de reducir los aranceles a los vehículos eléctricos producidos en China podría respaldar la estrategia de exportación de Tesla.