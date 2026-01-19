En el lado negativo, los sectores más expuestos al comercio internacional y al crecimiento económico se enfrentan a mayores riesgos , destacando las empresas europeas dependientes de EE. UU., los bancos, Alemania como principal socio comercial y las tecnológicas estadounidenses ante posibles represalias regulatorias y fiscales por parte de la Unión Europea.

La escalada de tensión entre Estados Unidos y Europa por la crisis de Groenlandia aumenta la volatilidad y favorece una rotación hacia activos refugio y sectores defensivos , como la defensa europea, las utilities, los metales preciosos, divisas refugio y activos alternativos como el bitcoin.

El año había comenzado de forma sólida para los mercados financieros, con un tono constructivo y una continuidad del buen comportamiento de finales de 2025. Sin embargo, el repunte de la tensión geopolítica y las nuevas amenazas de Donald Trump hacia Europa amenazan con cambiar rápidamente el sentimiento y provocar una toma de beneficios.

El detonante ha sido el anuncio de Trump, realizado el pasado sábado, de imponer un arancel del 10% a partir del 1 de febrero sobre los productos procedentes de los países europeos que han respaldado a Groenlandia frente a las amenazas estadounidenses de anexión. Además, advirtió de que estos gravámenes podrían elevarse hasta el 25% en junio si no se alcanza un acuerdo para la compra total del territorio, situando a Estados Unidos y la Unión Europea al borde de una guerra económica.

La incertidumbre es elevada. Trump no aclaró si estos nuevos aranceles se sumarían a los ya existentes —actualmente del 15% para la mayoría de los productos de la UE y del 10% para los del Reino Unido—, ni el marco legal bajo el cual se implementarían.

Todo apunta a que esta situación tendrá un impacto inmediato en los mercados: primero en la apertura europea como estamos asistiendo y, posteriormente, en Wall Street cuando abra el mercado el martes. La clave ahora es identificar qué activos pueden verse más perjudicados y cuáles podrían beneficiarse de este nuevo escenario.

¿Qué activos pueden beneficiarse de la crisis de Groenlandia?

Dentro de los principales ganadores de la actual crisis de Groenlandia, podemos encontrar empresas relacionadas con el sector de la defensa, metales o divisas.

Defensa europea

Entre los sectores beneficiados podemos identificar una vez más a las empresas de defensa europeas, que están disfrutando de un comienzo espectacular para 2026, ya que las amenazas de Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia y las tensiones con Venezuela han reavivado a uno de los sectores del mercado más activos el año pasado.

Estados Unidos ya no es un aliado confiable para Europa, por lo que Europa tendrá que desarrollar sus propias capacidades, para limitar su dependencia de Estados Unidos con nuevos contratos que se descuentan en la industria militar.

Utilities

Las utilities ya demostraron el año pasado que son un sector defensivo, que funciona bien en entornos de inestabilidad comercial. Su poca dependencia del comercio exterior, y sus altos dividendos, les hacen ganar protagonismo en este tipo de entornos.

Oro y plata

La caída en las principales divisas, y la situación de tensión e incertidumbre, volverá a hacer que los metales preciosos ganen protagonismo. El oro y la plata han arrancado la semana al alza, una tendencia que ya mostraron en gran parte del 2025, beneficiándose de la incertidumbre, la diversificación del dólar, y la compra de los bancos centrales. Viendo la agresividad de Estados Unidos con su mayor socio comercial, ¿cómo no van a querer los bancos centrales del mundo adquirir más oro y plata?

El yen y el franco suizo serían las divisas que puedan mostrar una mayor fortaleza en esta crisis de Groenlandia, ya que los operadores buscaron activos refugio y durante el año pasado respondieron muy bien en entornos de tensión, a pesar de que los estímulos en el país nipón acabaron hundiendo al yen.

Bitcoin

El bitcoin es otro de los activos que podría favorecerse de la crisis en Groenlandia. A pesar de considerarse como un activo de riesgo, la posibilidad de que las tensiones políticas sigan en aumento hace que los inversores quieran diversificar su capital en otros activos diferentes a las principales divisas. El coste económico de esta tensión será alto, y la emisión de deuda será una de las principales soluciones, por lo que los activos alternativos, con oferta limitada e ingobernables, cobran interés.

¿Qué activos se verán afectados por la crisis de Groenlandia?

En el extremo contrario,la tensión entre ambas regiones puede impactar negativamente tanto a las empresas europeas, Alemania o las tecnológicas americanas.

Empresas europeas

Entre los mayores perdedores de la crisis de Groenlandia, podemos encontrar a las empresas más dependientes del comercio con Estados Unidos. Entre ellas destacan automovilísticas, navieras, transporte, o consumo discrecional.

Bancos europeos

También podríamos ver fuertes caídas en los bancos ante la expectativa de un menor crecimiento, menor consumo y posibles recortes de tipos del BCE para compensar la falta de actividad.

Alemania

A nivel geográfico, Alemania es el principal socio comercial en Europa de Estados Unidos, seguido de Francia y Holanda, por lo que no sería de extrañar que la sesión en estos índices sea más negativa que en el resto.

Tecnológicas americanas

La posibilidad de represalias por parte de la Unión Europea —ya sea en forma de nuevos impuestos, mayores exigencias regulatorias o restricciones al acceso al mercado europeo— introduce un riesgo adicional para un sector que obtiene una parte relevante de sus ingresos fuera de Estados Unidos.

Europa ha mostrado en el pasado una clara predisposición a utilizar la regulación y la fiscalidad como herramientas de presión sobre las grandes plataformas tecnológicas, y este conflicto podría acelerar ese enfoque.

En cualquier caso, el hecho de que esta amenaza haya estado en las redes sociales en lugar de condensarse en una orden ejecutiva y que su implementación haya sido demorada significa que muchos inversores podrían simplemente decidir esperar antes de reaccionar exageradamente.

La clave a observar en los próximos días será si la Unión Europea decide activar su instrumento anticoerción (la herramienta que incluye restricciones a la inversión y puede limitar las exportaciones de servicios como los que prestan las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en la UE), poniendo sobre la mesa medidas que afecten a los mercados de capitales.