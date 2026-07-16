Resumen de mitad de sesión: El capital fluye hacia el sector financiero

Los futuros de los principales índices europeos han abierto la sesión del jueves con una ligera presión bajista, con el Stoxx 600 cayendo alrededor de un 0,4-0,5%, tras una nueva oleada de ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán durante la tarde y la noche.
El principal factor que está impulsando al mercado es la escalada del conflicto en Oriente Medio. Teherán ha advertido que destruirá infraestructuras en la región si el presidente Trump cumple su amenaza de atacar centrales eléctricas y puentes iraníes, mientras que, al mismo tiempo, ha declarado el estrecho de Ormuz como una “línea roja que no debe cruzarse” ante cualquier interferencia estadounidense.
Los mercados tecnológicos asiáticos sufrieron fuertes caídas durante la noche (Kospi -6%, Nikkei -2,8%, Kosdaq -4,5%), lo que provocó descensos en fabricantes europeos de semiconductores como Infineon (-3,87%), a pesar de los resultados récord de TSMC.
Como consecuencia, el sector tecnológico europeo se encuentra entre los peores valores de la sesión de hoy, arrastrando a los índices a la baja pese a los sólidos fundamentales de la industria de semiconductores.
El crudo Brent sube alrededor de un 0,4-0,7% hasta situarse cerca de los 84,5 dólares por barril (el WTI alrededor de los 79,5 dólares), prolongando su avance de casi un 11% esta semana como respuesta a los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes, incluido Bandar Abbas.
El dólar estadounidense se mantiene estable y ligeramente más débil (índice DXY alrededor de 100,4-100,5), después de haber caído hasta su nivel más bajo desde el 18 de junio como reacción a unos datos del índice de precios de producción (IPP/PPI) de Estados Unidos más débiles de lo esperado. Mientras tanto, el yen continúa bajo presión, cerca de mínimos de 40 años frente al dólar, alrededor de los 162 yenes por dólar.
El mercado de bonos está reaccionando con calma: la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido ligeramente hasta el 4,56%, y el mercado ahora descuenta solo un 10% de probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal este mes, frente al 43% de hace apenas unas semanas.
Los sectores financiero e industrial-bancario son los que mejor comportamiento están mostrando: los bancos españoles e italianos (BBVA +0,99%, UniCredit +0,95%) y ASML (+1,02%), tras una revisión al alza de sus previsiones de ventas para 2026, impulsada por la demanda de chips de inteligencia artificial.
El sector energético, la industria pesada y algunas compañías de consumo son los que peor evolución presentan. Infineon, Schneider Electric, TotalEnergies y Siemens Energy registran caídas de entre el 1,5% y casi el 4%, mientras que las empresas químicas y minoristas (Ahold Delhaize, Enel) también se encuentran bajo presión.
En conjunto, el sentimiento en los mercados bursátiles europeos sigue mostrando “fatiga” ante el conflicto de Oriente Medio. Los inversores están ignorando cada vez más los titulares geopolíticos y centrándose en la temporada de resultados empresariales, que comienza en Europa la próxima semana y que se prevé sea la más sólida de los últimos tres años.
Noticias corporativas
-
ABB/Rotork: El gigante suizo de la automatización ABB ha anunciado la adquisición de la compañía británica Rotork por 4.100 millones de libras esterlinas (5.600 millones de dólares), la mayor operación en la historia de la empresa. Las acciones de Rotork se dispararon un 66,7%, mientras que las propias acciones de ABB cayeron entre un 1,7% y un 3,3%, a pesar de haber superado las previsiones de beneficio EBITDA (+20% interanual).
-
Uber/Delivery Hero: Uber ha presentado una oferta formal para adquirir la compañía alemana Delivery Hero a 41,50 euros por acción (un valor total aproximado de 14.800 millones de dólares), creando una plataforma de reparto que operaría en 99 países. Delivery Hero venderá parte de su negocio en 14 países a SSW Partners por 1.400 millones de dólares, y se espera que la operación con Uber se complete en la segunda mitad de 2027. Las acciones de Delivery Hero cotizan cerca de sus niveles de apertura, ya que los inversores anticipan un prolongado proceso regulatorio.
-
ASML: El fabricante neerlandés de maquinaria para la producción de chips ha elevado sus previsiones de ventas para 2026 tras unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, convirtiéndose en una de las pocas compañías tecnológicas de la región que cotizan al alza en medio de una oleada de ventas en Asia.
-
Seven & i Holdings/Żabka: El gigante minorista japonés se encuentra en las fases finales de las negociaciones para adquirir una participación en la cadena polaca de tiendas de conveniencia Żabka a fondos de inversión, por un importe de cientos de miles de millones de yenes.
-
Telenor: El operador noruego de telecomunicaciones cayó un 11,6% después de revisar a la baja sus previsiones para 2026 tras unos resultados del segundo trimestre más débiles de lo esperado, mientras que la compañía sueca Indutrade subió un 11,6% después de presentar unos resultados mejores de lo previsto.
-
Publicis: El grupo francés de publicidad avanzó un 1,4% tras registrar mayores ingresos en la primera mitad del año, impulsados por la fuerte demanda de servicios de marketing basados en inteligencia artificial.
Los futuros del trigo alcanzan su nivel más alto en dos años
PayPal: ¿Estancamiento o revolución?
El cacao sube impulsado por la recuperación de la demanda en Asia
¿Qué podemos esperar a partir de ahora del Nasdaq 100?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.