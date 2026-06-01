Resumen de mitad de sesión: Las acciones de SAP se disparan

Las bolsas europeas abrieron el lunes bajo ligera presión: el Stoxx Europe 600 cae alrededor de 0,2%, y los futuros del Euro Stoxx 50 cotizan ligeramente a la baja en medio de la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

El principal factor que condiciona el sentimiento es la falta de avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán. Durante el fin de semana se produjo un intercambio de ataques, incluido un golpe iraní a una base en Kuwait y “ataques defensivos” de EE. UU. contra instalaciones de radar iraníes, lo que aleja la perspectiva de un acuerdo y de la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Las tensiones geopolíticas están impulsando el petróleo: el Brent sube más de 3%, acercándose a los 94 USD por barril. En divisas, el dólar se mantiene relativamente estable, con el DXY rondando los 99, mientras que el EUR/USD retrocede ligeramente hasta 1,1645.

Los datos macro débiles añaden presión: el PMI manufacturero europeo cayó a 51,6 en mayo desde 52,2 en abril, mientras que los costes de producción subieron a su nivel más alto en cuatro años debido a las disrupciones en la cadena de suministro y los elevados precios energéticos.

En cuanto a sectores, destacan en positivo tecnología (+1,37%) y energía (+1,14%), los únicos en verde. El sector tecnológico se beneficia del impulso de la IA (SAP +5,6%, Infineon +2%), mientras que energía sube por el repunte del crudo.

En el lado negativo, los peores sectores son finanzas (–1,00%) y salud (–0,90%); consumo discrecional (–0,79%) y consumo básico (–0,83%) también retroceden.

Información corporativa

EasyJet

Sube más del 10% después de que el fondo de private equity Castlelake revelara que estudia una OPA sobre la aerolínea británica. Castlelake posee alrededor del 2,14% de las acciones y cualquier oferta debería ser de al menos 403,23 peniques por acción. La dirección de EasyJet no ha iniciado conversaciones y calificó el acercamiento como “altamente oportunista”.

Analistas de Barclays (PT 480p) señalan que la acción ya ha caído 22% en el año, la mayor caída entre las aerolíneas europeas que cubren, y que su modelo SOTP muestra el mayor descuento frente al valor neto de activos. Oddo BHF añade que el interés de Castlelake refleja una infravaloración generalizada del sector aéreo europeo.

SAP

Es el mejor valor del Euro Stoxx 50 (+5,6%), impulsado por el sentimiento ligado a la IA tras los comentarios de Jensen Huang (Nvidia) restando importancia a los problemas de los grandes modelos cloud, además de un rebote general del sector software. Aun así, la acción cotiza 21% por debajo de sus niveles de inicio de año.

Wise

Se desploma alrededor de 15% después de que el Bureau of Investigative Journalism revelara que fiscales belgas han abierto una investigación sobre transacciones sospechosas por valor de 500 millones de euros vinculadas a blanqueo de capitales.

Universal Music Group

Cae cerca de 2,9% después de que su consejo rechazara una OPA inesperada del fondo Pershing Square de Bill Ackman, considerándola insuficiente respecto al valor real de la compañía.

Rheinmetall

Retrocede 3,5% tras el fuerte rally reciente del sector defensa. Los inversores toman beneficios, especialmente ante la posibilidad de que un eventual acuerdo EE. UU.–Irán reduzca la prima de guerra incorporada en las valoraciones del sector.

Universal Music Group is down about 2.9% after its board rejected an unexpected takeover bid from Bill Ackman’s Pershing Square fund, deeming it inadequate relative to the company’s value.

Rheinmetall is down 3.5% following the defense sector’s strong rally in recent weeks—investors are taking profits, especially since a potential U.S.-Iran agreement would reduce the war premium built into defense sector valuations.