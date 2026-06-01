En el día de hoy han vuelto a salir a la luz una de esas noticias que hace unos meses habrían movido el mercado con violencia, desplomando a empresas de ciberseguridad o software.

El potente modelo Mythos, cada vez más cerca de llegar al usuario final, continúa avanzando en su proceso de validación y seguridad. Sin embargo, lo realmente interesante es que, en lugar de hundirse, las compañías de software están rebotando con fuerza.

Anthropic abre Mythos a los reguladores europeos

Anthropic, uno de los gigantes del sector, ha decidido abrir las puertas de su tecnología más secreta y potente a los reguladores europeos. A través de un programa exclusivo, las instituciones de la UE serán las primeras en poner a prueba un modelo que despierta tanto entusiasmo como cautela.

La compañía ha concedido acceso anticipado a Mythos a la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA). Esta colaboración forma parte del Project Glasswing, una iniciativa diseñada para que un grupo selecto de instituciones evalúe las capacidades del modelo en un entorno estrictamente controlado.

La potencia de Mythos es tan elevada que Anthropic está gestionando su despliegue con extrema prudencia. Existe un temor real a que, sin supervisión adecuada, esta tecnología pueda ser explotada para lanzar ciberataques o realizar actividades maliciosas.

El mercado reacciona con optimismo

Lo verdaderamente interesante no es el anuncio en sí, sino el cambio de narrativa alrededor de la inteligencia artificial.

Hasta ahora, cada avance de un modelo, cada lanzamiento de nuevas capacidades o cada mensaje alarmante sobre IA provocaba ventas masivas en el sector software. Era casi automático: un anuncio de IA derivada en una caída en software.

Esta vez, sin embargo, las principales compañías del sector (tanto europeas como estadounidenses) no están sufriendo, sino todo lo contrario.

En Europa, SAP, que llegó a caer un 30% en 2025, ha rebotado un 25% desde mínimos de este año. El líder europeo en software empresarial parece haber superado las dudas iniciales sobre una posible sustitución por la IA.

En Estados Unidos, las compañías más castigadas al inicio del año por este temor están subiendo con fuerza en el premarket, después de un cierre de viernes ya muy positivo:

ServiceNow: +14% el viernes, +7% en premercado

Salesforce: +8% el viernes, +4,5% en premercado

Monday.com: +7,9% el viernes, +5,2% en premercado

El contraste es evidente: Mythos vuelve a escena, pero el mercado ya no entra en pánico.

¿Cambio de tendencia? ¿Vuelven a despegar las compañías de software?

Es tentador pensar que estamos ante un cambio estructural, pero conviene ser prudentes. Que la confianza esté regresando es positivo, pero no es una señal definitiva de que el sector esté a salvo.

El factor clave que determinará si estas compañías vuelven a volar como antes será su capacidad para integrar la IA en su modelo de negocio. En otras palabras:

Si la IA les permite cobrar más a sus clientes por mejores funcionalidades, mayor automatización y más valor añadido, entonces podrán presentar mejores crecimientos y justificar valoraciones más altas.

Si, por el contrario, su producto no aporta suficiente diferenciación y puede ser fácilmente replicado por modelos de IA, entonces la competencia aumentará y su cuota de mercado podría reducirse.

El mercado ya no castiga automáticamente al software por cada avance en IA. Ahora exige una distinción clara: ¿eres Snowflake, que monetiza la IA, o eres una compañía cuyo producto puede ser sustituido por ella?

Ese será el verdadero termómetro del sector en los próximos meses.

¿Qué fue la “SaaSpocalipsis”?

La llamada SaaSpocalipsis describe el momento en el que el mercado dejó de ver al software (y especialmente al modelo SaaS) como un sector con crecimiento automático y márgenes intocables.

Durante más de una década, las empresas de software vivieron un ciclo casi perfecto: más usuarios, más licencias y más ingresos recurrentes. Pero la irrupción de la inteligencia artificial cambió esa narrativa de golpe.

Los inversores empezaron a temer que la IA no solo hiciera el software más eficiente, sino que reemplazara directamente parte del trabajo humano que justificaba la venta de licencias. Ese miedo provocó una venta masiva y sincronizada de acciones de software, no por malos resultados, sino por la duda estructural de si el modelo SaaS seguirá capturando el mismo valor en un mundo donde la IA empieza a hacer el trabajo por sí misma.

Hoy, con Mythos sobre la mesa, el mercado parece estar empezando a distinguir entre compañías que monetizan la IA y compañías que pueden ser reemplazadas por ella. Esa diferencia marcará el futuro del sector.

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